Pattensen

Homeoffice, Homeschooling oder Unterhaltungsprogramme genießen: Schnelles und zuverlässiges Internet in den eigenen vier Wänden werde laut Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann immer bedeutender – besonders während der Corona-Pandemie sei das auffällig. Nun ist es offiziell, dass das Telekommunikationsunternehmen HTP die Stadt Pattensen an das Glasfasernetz anschließt. Schumann und HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann unterzeichneten am Donnerstag einen Kooperationsvertrag. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Glasfaserausbau.

Wann erhalten die Pattenser ihren Glasfaseranschluss?

Bereits im ersten Quartal nächsten Jahres soll es in Schulenburg mit der Vermarktung losgehen. Danach sind der Reihe nach die Ortschaften Hüpede, Pattensen-Mitte, Reden, Jeinsen, Koldingen und Oerie dran. Bis Ende des Jahres 2025 sollen laut HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann die Arbeiten in allen Ortsteilen abgeschlossen sein.

Anzeige

Da fehlen aber noch Ortsteile: Was wird aus Vardegötzen und Thiedenwiese?

Heitmann schließt eine Erschließung der Siedlungen auf Kosten seines Unternehmens aus, da dieses aufgrund der wenigen Einwohner nicht wirtschaftlich sei. Doch er macht auch Hoffnung: Die Stadt könne in den kommenden Jahren bei Bund und Land Fördergelder beantragen. Wenn es eine finanzielle Unterstützung gibt, wäre HTP bereit, den Ausbau auch in Vardegötzen und Thiedenwiese anzugehen. Dieser soll ebenfalls bis spätestens Ende 2025 erfolgen.

Welche Kosten entstehen den Bürgern?

HTP übernimmt den Ausbau eigenwirtschaftlich. Der Anschluss der Haushalte an das Glasfasernetz ist für die Bürger kostenlos. Ausnahmen könnten nur Häuser sein, die weit von anderen entfernt liegen. Das kostenlose Angebot besteht allerdings nur während der ersten Vermarktung. In einer zweimonatigen Phase haben die Bewohner der jeweiligen Ortschaft die Möglichkeit, sich für einen Anschluss zu entscheiden. Per Post werden die Bewohner frühzeitig über den Vermarktungszeitraum informiert. Wer die Zeit verstreichen lässt und erst zu einem späteren Zeitpunkt einen Anschluss wünscht, muss dann dafür bezahlen. Laut Heitmann wären das Kosten von etwa 2500 Euro plus Mehrwertsteuer.

Bis 2025 möchte HTP den Glasfaserausbau in Pattensen abgeschlossen haben. Quelle: Jan Woitas/dpa

Wie läuft der Ausbau?

Die Leitungen werden 60 Zentimeter unter der Erde, meist unter Gehwegen, verlegt. Für jedes Haus wird es ein eigenes Glasfaserkabel geben. Die Verlegung auf dem Grundstück werde mit den Hauseigentümern abgestimmt. Das Kabel kann durch die Hauswand in den Keller oder das Wohnzimmer führen. Das Mauerwerk werde laut Heitmann danach wieder hermetisch abgedichtet.

Kann der Ausbau noch scheitern?

Aufgrund des Kooperationsvertrages ist nun grundsätzlich alles in trockenen Tüchern. Natürlich geht es HTP beim Ausbau um wirtschaftliche Erträge. Der finanzielle Aufwand sei nur dann lohnenswert, wenn sich mindestens 40 Prozent aller Haushalte in jedem Ortsteil für einen Vertrag mit HTP entscheiden. Heitmanns Zuversicht ist groß, dieses Ziel überall zu erreichen.

Was für Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung?

HTP bietet Bandbreiten von 250, 500 und sogar 1000 Mbit pro Sekunde an. Im ersten Jahr gäbe es laut Geschäftsführer einen Einheitspreis für alle Anschlüsse. Nach dem ersten Jahr steigen die Kosten und liegen danach – je nach Geschwindigkeit – zwischen 44,95 Euro und 114,95 Euro pro Monat. Wer einem HTP-Hausanschluss zustimmt, bindet sich für zwei Jahre an das Unternehmen.

Welche Geschwindigkeit ist für zu Hause sinnvoll?

Das hängt davon ab, wie viele Personen gleichzeitig das Internet nutzen. Laut Heitmann seien 500 Mbit ausreichend, wenn eine fünfköpfige Familie gleichzeitig mehrere Geräte zum Surfen oder Streamen von Filmen nutze.

Was für eine Summe investiert HTP in Pattensen ?

Das Unternehmen lässt sich den Ausbau etwa 18 Millionen Euro kosten. 7.140 Haushalte und 450 Gewerbeimmobilien können einen Glasfaseranschluss erhalten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Wie sieht es mit anderen Anbietern aus?

Die Telekom hatte in Pattensen bereits 2018 Leitungen verlegt, allerdings keine Hausanschlüsse. Laut Pressestelle besteht beim Unternehmen derzeit kein Interesse, den Ausbau weiter voranzutreiben. „Das hat wirtschaftliche Gründe“, heißt es in der schriftlichen Antwort.

Sind die Bürger dadurch dauerhaft an HTP gebunden?

Nein. Das Netz steht grundsätzlich allen Marktteilnehmern offen. HTP richtet ein sogenanntes Open-Access-Netz ein, also ein frei zugängliches. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit können Kunden den Anbieter wechseln. Andere Unternehmen können die eigenen Leistungen über die vorhandenen Leitungen anbieten.

In anderen Kommunen verlief der Ausbau nicht immer reibungslos. Wie wird es in Pattensen ?

In Burgwedel schimpften in den zurückliegenden Monaten viele Anwohner über grobe Patzer der Deutschen Glasfaser. In der Wedemark kooperiert HTP sogar mit dem niederländischen Unternehmen. Auch dort läuft der Ausbau nicht ganz reibungslos. Aufgrund der Erfahrungen hatte die Stadt Pattensen darauf bestanden, dass HTP in ihrem Stadtgebiet nicht mit der Deutschen Glasfaser zusammenarbeitet. Heitmann kündigt an, bei den Arbeiten Wert auf Qualität zu legen und nicht nur auf schnelle Abschlüsse aus zu sein.

Von Mark Bode