Schulenburg/Hüpede

Die Vermarktungsphase vom Telekommunikationsunternehmen HTP für Glasfaser in den Ortschaften Schulenburg, Hüpede und Oerie läuft. Wer von den Hauseigentümern noch unsicher ist, ob er sich für den Schritt entscheiden soll, hat die Möglichkeit, seine Fragen direkt an Experten zu richten. HTP und ein Kooperationspartner haben beim Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorgelegt und das Errichten von mobilen Informationsständen genehmigt bekommen.

Diese Stände befinden jeweils von 10 bis 18 Uhr am 24. Februar, 6. März und 23. April in Schulenburg am NP-Markt an der Hauptstraße 30 sowie am 8., 9. und 20. März bei der SpVg Hüpede/Oerie an der Oerier Straße 14. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass bei den Gesprächen die Abstandsregeln eingehalten werden müssen und das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske Pflicht sei. Wer nicht an einem der Termine zum Gespräch kommen kann, kann sich unter Telefon (05 11) 2 71 33 74 über den geplanten Glasfaserausbau informieren.

Von Mark Bode