Pattensen

Seit fast einem Monat gelten nun die neuen Mehrwertsteuersätze im Geschäftsleben. Bei denjenigen, die von der Maßnahme profitieren sollen, Händler und Gastronomen etwa, hält sich die Begeisterung aber in Grenzen. Das hat eine nicht-repräsentative Umfrage dieser Zeitung bei mehreren Pattenser Gewerbetreibenden ergeben.

Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer gesenkt. Bis zum Ende dieses Jahres verringert sich der reguläre Steuersatz von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigte von 7 auf 5 Prozent. Beim Pflanzenhandel von Tobias Turnau überwiegt der Ärger über den neuen Steuersatz. Der Gärtnermeister führt Turnaus Pflanzenhof an der B3 südlich von Thiedenwiese in vierter Generation. Er nennt die neue Regelung eine „für uns bürokratisch schwierige Geschichte“. Er habe schon ein paar Rechnungen stornieren und neu schreiben müssen, weil gerade Leistungen über den Monatswechsel herum im Rechnungsprogramm nicht rechtzeitig hinterlegt werden konnten.

Anzeige

Mehrwertsteuersenkung : Nutzen und Kosten heben sich auf

Dort, wo der Betrieb Dienstleistungen erbringe, werde der niedrige Steuersatz selbstverständlich aufgeführt. Dort aber, wo Etiketten an Pflanzen kleben, gilt der alte Preis. „Wir haben hier 5000 Pflanzen, da macht es keinen Sinn, alle Etiketten abzureißen.“ Letztlich werde der Nutzen von den Kosten für die Änderung aufgebraucht. Vom Ziel der Maßnahme ist Turnau daher nicht überzeugt. „Ich glaube nicht, dass die Nachfrage nach Pflanzen so drastisch steigt.“

Weitere HAZ+ Artikel

Das ist aber die Hoffnung der Politik, will sie doch mit der Steuersenkung „schnelle Kaufanreize“ und „einen konjunkturellen Impuls“ setzen, heißt es bei der Bundesregierung. Gerade für große Anschaffungen – eine neue Waschmaschine, ein neues Auto – könne der geringere Steuersatz einen Anreiz schaffen. Dahinter steht die Erwartung, dass die Firmen die Ersparnis an die Kunden weitergeben, also die Preise leicht reduzieren. Funktioniert das bei kleinen Betrieben?

Neue Preise oder Rabatte an der Kasse

„Wir haben dadurch nur Kosten“, sagt Iris Heitmüller. Sie verkauft in ihrem Laden Heitmüller Mode & Lebensart in Pattensen-Mitte Damenmode, Accessoires, Wohndeko und anderes. Um jeden einzelnen Artikel neu zu etikettieren, hätten sie und ihr Team die Nacht zum 1. Juli durcharbeiten müssen – also habe man das gelassen. Neue Ware habe aber einen neuen Preis, so die Inhaberin.

Iris Heitmüller in ihrem Geschäft in Pattensen. Quelle: r

Immerhin müssen die Händler nicht das ganze Sortiment neu auszeichnen. Gerade Firmen, die viele lose Ware verkaufen, hätten sonst ein Problem. Die neue Regelung sieht vor, dass Unternehmer stattdessen auch Rabatte an der Kasse gewähren können.

„Gut durch die Krise gekommen – aber auch viel gemacht“

Die Ersparnis durch den niedrigeren Steuersatz gibt Iris Heitmüller daher trotzdem an die Kunden weiter, an der Kasse werde ein geringerer Preis ausgeworfen. Doch das programmieren zu lassen, habe Kosten verursacht, die zum 1. Januar erneut fällig werden, wenn die Kasse wieder auf die alten Steuersätze eingestellt werden muss.

Insgesamt sei der Betrieb aber gut durch die Krise gekommen. „Wir leben von Stammkunden“, sagt Heitmüller. „Wir haben viele treue Kunden, die uns toll unterstützt haben. Aber ich habe auch viel gemacht.“ Die Expertin für schöne Dinge richtete eine Whatsapp-Gruppe ein, in der sie täglich Angebote postete. Zudem informierte sie Kunden über weitere soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram. Bestellungen wurden außerhalb des Ladens übergeben, was gut geklappt habe. „Ich will nicht unzufrieden sein“, sagt Heitmüller.

Neue Regelungen für Gastronomen schwierig

Die neuen Steuersätze sind besonders in der Gastronomie kompliziert. Sie sollten ohnehin ab 1. Juli für ein Jahr statt 19 nur 7 Prozent Steuer in Restaurants und Gaststätten berechnen – aber nur für Speisen, nicht für Getränke. Während des zweiten Halbjahres verringert sich der Satz von 7 wiederum ebenfalls auf 5 Prozent.

Während des Corona-Lockdowns hat Lars Elmgaard Thiele vom Café Zum Dänen einen Abhol- und Lieferservice für Speisen und Getränke angeboten. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Lars Elmgaard Thiele vom Café Zum Dänen in Pattensen-Mitte behält die normalen Preise bei. Doch jeden Monat wählt er drei Produkte aus und bietet sie mit bis zu 30 Prozent Rabatt an, etwa das große Softeis und den Joghurtbecher. Zudem habe er sich überlegt, zum Ende des Jahres eine Spende für einen wohltätigen Zweck in Höhe der Steuerersparnis zu verteilen. „Nach der schweren Zeit mit sieben Wochen Schließung sind wir auf das Geld zwar angewiesen, aber wir möchten auch im Gespräch bleiben“, sagt der Gastronom. Die Kunden hätten sich bisher auch nicht beschwert.„Viele solidarisieren sich mit uns.“

Von Katharina Kutsche