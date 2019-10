Pattensen-Mitte

Die gute Nachricht lautet: Das Lehrschwimmbecken im Hallenbad von Pattensen ist wieder in Betrieb. Die nicht so gute Nachricht: Bis das große Schwimmerbecken wieder benutzt werden kann, dauert es noch. Weil die Sanierungsarbeiten aufwendiger und schwieriger sind als erwartet, wurde die Wiedereröffnung nochmals verschoben: auf Mitte November. Außerdem wurden vom Rat von Pattensen per Eilentscheid außerplanmäßig weitere 200.000 Euro bewilligt.

Es läuft nicht gut für das Bad in Pattensen. Seit dem 1. Juli sind die Bauarbeiten im Gang, unter anderem die Beckenkopfsanierung. Hallenbad und Sauna des von der Stadt Pattensen und einer gemeinnützigen GmbH getragenen Hallen- und Freibads waren seitdem geschlossen.

Eigentlich war es eine gute Idee, diese Arbeiten in die Freibadsaison zu legen. Doch der zeitweise sehr durchwachsene Sommer sabotierte diese Pläne. Obwohl das Freibad geheizt ist, blieben – sogar während der Schulsommerferien – die Gäste aus, sobald sich am Himmel ein paar Wolken zeigten.

Für die Sanierung im Hallenbad Pattensen hat der Rat zusätzlich 200.000 Euro bewilligt. Quelle: Kim Gallop

Unliebsame Überraschungen bei den Bauarbeiten

Dazu kam, dass alle Beteiligten bei den Arbeiten, an denen mehrere Firmen und Gewerke beteiligt sind, immer wieder unliebsame Überraschungen erlebten. Das Bad wurde vor 46 Jahre eröffnet. Es hat schon mehrere Umbauten und Modernisierungen erlebt, nicht immer wurden dabei – etwa in den Siebzigerjahren – die besten Materialien verwendet. Oder es war unbekannt, welches Material man damals eingesetzt hat. So wurde unerwartet eine zusätzliche Deckschicht gefunden, als die Fliesen für die Beckenkopfsanierungen am Schwimmer- und Lehrschwimmbecken abgeschlagen waren.

In Rahmen der Arbeiten, für welche die Stadt zunächst rund 340.000 Euro eingeplant hatte, sollen auch alle Anschlüsse und Abläufe erneuert werden. Viele von ihnen liegen an schwer zugänglichen Stellen. Um an die Lüftungen zu kommen, mussten andere Leitungen zunächst abgebaut werden. Als Rohrleitungen getrennt wurden, sind sie der Länge nach gerissen, sodass die Leitungen komplett ausgetauscht werden müssen.

Korrosion verstopft viele Leitungen

Außerdem war der Zustand der Leitungen und Verbindungen teilweise noch schlechter als erwartet. So waren nach Auskunft der Stadtverwaltung alte verzinkte Leitungen aufgrund von Korrosion im Inneren völlig verstopft, das Wasser konnte nicht mehr hindurchfließen.

Da fließt nichts mehr durch: Ein völlig zugewachsenen Gussrohr. Quelle: Stadt Pattensen

Die Sauna, an der auch einige, aber weniger aufwendige Arbeiten erledigt wurden, ist seit Anfang September wieder in Betrieb. Jetzt ist auch das Lehrschwimmbecken wieder mit Wasser befüllt. So können die Wassergymnastik- und andere Gesundheitskurse der örtlichen Vereine wie gewohnt angeboten werden.

Derzeit rechnet die Stadt mit Mehrkosten von rund 169.600 Euro zusätzlich zu den ursprünglich veranschlagten 340.000 Euro. Damit es ausreichend Reserve für weitere unvorhergesehene Arbeiten gibt, wurden insgesamt 200.000 Euro bereitgestellt.

