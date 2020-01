Schulenburg/Lauenstadt

Die Stadt will die beschädigte Wartehalle der Bushaltestelle Pattensen/ Lauenstadt sowie den Trinkwassernotbrunnen daneben reparieren. In der Vorprüfung fiel jedoch auf, dass Haltestelle, Wartehalle und Brunnen auf einem privaten Grundstück liegen. Eine Vereinbarung über die bereits vor Jahrzehnten gebaute Haltestelle besteht nicht.

Bevor die Reparatur beginnen kann, muss die Stadt das Grundstück erstmal kaufen. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Die Wartehalle wie auch die Schwengelpumpe eines Trinkwassernotbrunnens direkt daneben wurden vor zwei Jahren durch einen Autounfall beschädigt.

Wartehalle in Lauenstadt soll repariert werden

Geplant ist, die zur Straße hin liegende Fläche in einer Größe von rund 230 Quadratmetern zu erwerben. Der Grundstückeigentümer fordert dafür 11.500 Euro. Dazu kommen Nebenkosten in Höhe von 3500 Euro. Sollte der Kauf zu diesen Bedingungen nicht erfolgen, verlangt der Grundstückeigentümer den Rückbau der Anlagen.

Die Verwaltung empfiehlt, dem Kauf zuzustimmen. Eine Verlegung der Haltestelle sei schwierig, da jeder andere denkbare Standort in einer Kurve liegen würde und damit aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht optimal geeignet sei. Zudem sei auch an jedem alternativen Standort ein Grunderwerb nötig. Den Neubau einer Haltestelle beziffert die Verwaltung auf mindestens 40.000 Euro. Der Neubau eines Notbrunnes soll rund 20.000 Euro kosten. „Ein ersatzloser Wegfall der Haltestelle kommt ebenfalls nicht in Betracht“, heißt es in der Vorlage.

Der Bauausschuss hat sich in der Sitzung am Dienstagabend bereits für den Kauf ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat in der Sitzung am Donnerstag, 30. Januar, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule.

Von Tobias Lehmann