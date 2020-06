Pattensen-Mitte

Bürgermeisterin Ramona Schumann hatte es zu Beginn des Jahres als eines ihrer großen Ziele für 2020 verkündet: die Erweiterung des Gewerbegebiets in Pattensen-Mitte. Schon seit Jahren versucht die Stadt, eine Zulassung für die Erweiterung auf dem rund 21 Hektar umfassenden Gebiet nördlich der Ruther Straße und westlich der Bundesstraße 3 zu bekommen. Doch die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover hat immer Einspruch eingelegt, da in dem Areal Feldhamster leben. Jetzt plant die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG).

HRG-Geschäftsführer Mattias Böhle hat die ersten Überlegungen in der Sitzung des Ortsrats Pattensen gemeinsam mit einem Planer der Sweco GmbH am Donnerstagabend vorgestellt. Als Nettobauland steht in dem Areal eine Fläche von 16 Hektar zur Verfügung. Davon sollen 13 Hektar für gewerbliche Betriebe ausgewiesen werden und drei Hektar für den privaten Wohnbau. Für das Gebiet sind zwei große Verbindungsstraßen vorgesehen, von Norden nach Süden sowie von Westen nach Osten.

Planung orientiert sich an Wünschen der einzelnen Gewerbe

Die Wohnhäuser sollen entlang des noch unbebauten Streifens zwischen der Ruther Straße und dem Helweg nordwestlich der Mobile-Kita gebaut werden. Für die gewerbliche Nutzung will sich die HRG nach den aktuellen Nachfragen richten. „Wir halten zunächst größere Flächen vor, stellen uns aber darauf ein, kleinere auszuweisen“, sagt Böhle. Er geht davon aus, dass der Bedarf in vielen Fällen Grundstücksgrößen von 3000 Quadratmetern nicht überschreiten wird. Dass Bedarf vorhanden ist, bestätigte der städtische Sachgebietsleiter Mathias Greve. „Uns liegen mehrere Anfragen vor“, sagte er.

Böhle ist zuversichtlich, dass die HRG mit der Unteren Naturschutzbehörde eine Lösung für den Schutz der Hamster finden wird. Erste Gespräche sollen bereits laufen. „Ein ähnliches Problem in Laatzen konnten wir aus dem Weg räumen“, sagte Böhle. Eine kleine Ausgleichsfläche zur Umsiedlung der Tiere habe die HRG schon am südöstlichen Rand der Fläche neben der Filiale der Deutschen Post vorgesehen. „Die wird aber noch nicht reichen“, sagte der HRG-Geschäftsführer.

Boden im Gewerbegebiet wird umfassend untersucht

Zu den weiteren ersten Schritten sollen jetzt umfassende Bodenuntersuchungen gehören. Unter anderem muss die Entwässerung in dem Gebiet geplant werden. „Zudem müssen wir sicherstellen, dass auf den verkauften Grundstücken keine archäologischen Funde zu Tage kommen. Unsere Kunden erwarten, dass sie ohne Zeitverzögerung bauen können“, sagte Böhle. Ausgeschlossen seien archäologische Funde nicht. Böhle verwies auf das erst vor einigen Jahren entdeckte Römerlager in Wilkenburg. Wichtig werde auch der notwendige Lärmschutz. „Ein großer Schutzwall zwischen den Betrieben und den Wohnanlagen verursacht hohe Kosten. Besser wäre es, wenn wir noch eine andere Lösung finden“, sagte Böhle.

Sobald der städtebauliche Vertrag zwischen der HRG und der Stadt abgeschlossen ist, soll gemeinsam ein Bebauungsplan für das Gebiet erstellt werden. Auf Anfrage eines Ortsratsmitglieds sagte Böhle, dass sich die Grundstücke dort bisher auch nur teilweise im Besitz der Stadt befinden. Hier seien noch Verhandlungen nötig.

Von Tobias Lehmann