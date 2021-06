Pattensen

Die Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Pattensen unter Auflagen genehmigt. „Die Kreditermächtigungen wurden für dieses Jahr um 1,5 Millionen Euro und für 2022 um 2,5 Millionen Euro zunächst geblockt. Die großen Bauprojekte sind damit aber finanziert“, teilt Kämmerin Heike Hessenkamp mit. Geplant waren Kreditaufnahmen für dieses Jahr in Höhe von 19 Millionen Euro und für das nächste in Höhe von 13,7 Millionen Euro.

Komplett gestrichen wurden die Kreditermächtigungen aber nicht. „Die restlichen Kredite sollen genehmigt werden, sobald die Stadt einen Nachtragshaushalt vorlegt“, erläutert Hessenkamp. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Fachbereichs haben bereits mit der Aufstellung begonnen. Der Nachtragshaushalt soll die Finanzierung aller Pflichtaufgaben der Stadt sicherstellen. Die Kommunalaufsicht hat den im Rat der Stadt im Februar mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, UWG, UWJ und Freien Wählern beschlossenen Doppelhaushalt als zu knapp bemessen eingestuft.

Kindertagesstätte und Grundschule in Schulenburg werden jetzt ausgeschrieben

Für die Stadt war die zügige Genehmigung des Haushalts besonders wichtig, da große Bauprojekte angeschoben werden sollen. Zunächst werden jetzt der Bau der neuen Kindertagesstätte in Schulenburg und der Teilnahmewettbewerb für das Großprojekt der neuen Grundschule in Schulenburg ausgeschrieben, teilt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, mit. Weiterhin können Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Betriebshof in Auftrag gegeben werden.

Geld für Straßensanierungen wird vorerst nicht benötigt. Der Rat hat ein Moratorium für neue Sanierungen beschlossen, bis die Kommunalaufsicht über die in Pattensen abgesetzte Straßenausbaubeitragssatzung entschieden hat. „Mit Ausnahme der bereits laufenden Projekte ruht bezüglich der Straßensanierungen im Moment alles“, sagt Müller.

Von Tobias Lehmann