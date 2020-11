Pattensen

Ludwig Heimann, Geschäftsführer des Unternehmens Heimann Consulting, hat die Stadt in der jüngsten Ratssitzung massiv wegen des Zustands des Betriebshofs kritisiert. Heimanns Unternehmen mit Sitz in Hagen bietet externe Organisationsuntersuchungen kommunaler Verwaltungen an. Im vergangenen Jahr hatte er im Auftrag der Stadt bereits die Arbeitsabläufe im Rathaus begutachtet und Verbesserungen vorgeschlagen. Anschließend hatte ihn die Stadt dann auch noch mit der näheren Betrachtung des Betriebshofs beauftragt. Das jetzt präsentierte Ergebnis ist ernüchternd.

Heimanns Ausführungen nach sollen sich die Mitarbeiter des Betriebshofs nicht wertgeschätzt fühlen, was auch den andauernd hohen Krankenstand erkläre. Von den 16 Mitarbeitern waren im vergangenen Jahr zehn für jeweils mehr als 40 Tage krank. „Es gab nicht einen Tag, an dem alle Angestellten gleichzeitig einsatzbereit waren“, sagte Heimann. Der Experte gab mehrere Gründe für die schlechten Arbeitsbedingungen an. „Die Führungsstrukturen sind unklar, der Fuhrpark und die Arbeitsgeräte sind in miserablem Zustand und das Gebäude des Betriebshofs ist eine Bruchbude“, fasste er zusammen. Diese Faktoren sollen bei den Mitarbeitern das Gefühl erwecken, dass sie kein gleichberechtigter Teil der Stadtverwaltung seien. Heimann wies darauf hin, dass der Betriebshof direkt neben dem neuen Rathaus steht. „Von außen sieht man das schöne neue Rathaus und gleich nebenan den verfallenden Betriebshof.“

Der Betriebshof hat viele Aufgaben in der Stadt

Zu den Aufgaben des Betriebshofs zählen unter anderem die Grünpflege in der Stadt, die Kontrolle der Straßen und Spielplätze, die Ortsreinigung und die Reparatur elektronischer Geräte. Doch aufgrund des hohen Krankenstands können nicht alle Aufgaben erfüllt werden. „Der Mitarbeiter für die Kontrolle der Spielplätze ist erkrankt. Das hat jetzt der Mitarbeiter übernommen, der eigentlich für die Reparatur der Fahrzeuge und Geräte zuständig ist“, sagt Heimann. Im Stadtgebiet gibt es 45 Spielplätze, die alle mindestens einmal pro Woche auf ihre Sicherheit kontrolliert werden müssen. „Üblich sind in Kommunen einer Größe wie Pattensen eher 30 bis 35 Spielplätze. Möglicherweise wäre es besser, einige aufzugeben und andere attraktiver zu gestalten“, sagte er.

Die Grünpflege in Pattensen-Mitte hat die Stadt erstmals in diesem Jahr extern vergeben. „Eigentlich ist das eine klassische Aufgabe des Betriebshofs. Doch in diesem Fall war das richtig, weil die Mitarbeiter das personell zurzeit einfach nicht leisten können“, sagt Heimann. Er rät der Stadtverwaltung, den Betriebshof besser zu integrieren. „Wenn die Mitarbeiter sich als gleichwertiger Teil der Stadt fühlen, steigt ihre Motivation und sie sind seltener krank. Das wird sich dann auch im Bild der Stadt widerspiegeln.“

Dustin Opitz übernimmt die Leitung des Betriebshofs

Die Verwaltung hat bereits auf die Kritik reagiert. Die komplette Führungsebene des Betriebshofs wurde erneuert. Die Leitung hat seit dem 1. Oktober der städtische Gärtnermeister Dustin Opitz übernommen. Zudem wurde der Betriebshof vom Fachbereich der Kämmerei dem Fachbereich Technische Dienste unter der Leitung des Ersten Stadtrats Axel Müller zugeordnet.

Die Stadtverwaltung hat auch den Neubau des Betriebshofs beantragt. Die CDU-Ratsfraktion schlägt allerdings vor, die Sanierung der acht Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet vorzuziehen. „Das kann Jahre dauern. Solange können wir mit dem Betriebshof nicht warten“, sagt Müller im Gespräch mit dieser Zeitung. In dem interfraktionellen Sparantrag der Ratsfraktionen von CDU, UWG, UWJ und Freie Wähler wird zudem gefordert, die Mittel für den Betriebshof im Doppelhaushalt 2021 und 2022 von 190.000 Euro auf 150.000 Euro zu kürzen. „So einen pauschalen Vorschlag kann ich nicht nachvollziehen. Die Mitarbeiter des Betriebshofs sind auf funktionierende Arbeitsgeräte angewiesen“, sagt Müller.

Von Tobias Lehmann