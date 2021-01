Mit dieser Spendenbereitschaft hatten die Organisatoren gar nicht gerechnet: 104 Personen sind am Montag zum ersten Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in der Ernst-Reuter-Schule erschienen. 13 davon waren Erstspender. „Wir waren sehr zufrieden“, sagte Christiane Zeddies vom Vorstand des DRK-Ortsvereins. Teils mussten die Spender mehr als eine halbe Stunde warten, bis sie an die Reihe kamen. „Natürlich werden einige etwas ungeduldig“, sagte die Ortsvereinsvorsitzende Ruth Kleuker. Um die Gemüter zu beruhigen, verteilten Helfer in regelmäßigen Abständen Süßigkeiten an die Wartenden. In der Zeit vor Corona kamen laut Kleuker im Durchschnitt 70 bis 75 Blutspender zu den Terminen. Während der Pandemie sei die Zahl auf durchschnittlich 80 angestiegen. „Es scheint ein Bewusstsein bei den Menschen zu entstehen, dass man helfen möchte“, sagte die Vorsitzende. In diesem Jahr stehen insgesamt sieben Blutspendetermine an. Der nächste ist am Mittwoch, 17. März