Pattensen

Bleibt die Hochzeit auch in Zeiten des Coronavirus noch der schönste Tag im Leben? Zumindest für Standesbeamtin Bettina Furich spricht nichts dagegen. „Wir Standesbeamten versuchen, einen guten Kompromiss zwischen notwendigen Beschränkungen und schöner Atmosphäre zu schaffen. Für die anschließende Gestaltung des Tages sind die Beteiligten aber auch selbst verantwortlich“, sagt sie. Furich leitet gemeinsam mit Marina Grünling das Standesamt der Stadt Pattensen.

Bis zu 80 Ehen werden durchschnittlich pro Jahr in Pattensen geschlossen. Zurzeit zeichnet sich nicht ab, dass es dieses Jahr deutlich weniger werden könnten. „Wir hatten im Mai drei Absagen für Eheschließungen auf der Marienburg. Zwei bisher im Standesamt angemeldete Ehen wurden auf Wunsch des Brautpaares verschoben“, sagt Furich. Das Standesamt und die Marienburg sind die beiden Orte, an denen in Pattensen geheiratet werden kann.

Hochzeitsgäste dürfen durch die Scheibe zusehen

Ein Vorteil des 2018 eröffneten Neubaus des Rathauses sei, dass das Standesamt im Erdgeschoss liegt und zur Straße hin komplett verglast ist. „So können die Gäste, die wegen der Abstandsregeln nicht mit in das Trauzimmer dürfen, zusehen und bei Bedarf sogar zuhören. Doch die meisten Brautpaare wollen gar nicht, dass wir die Fenster öffnen, weil die Hintergrundgeräusche eher störend sind“, sagt Furich.

In den ersten Wochen der Coronakrise war zur Trauung im Standesamt nur das Paar zugelassen. Diese Beschränkung wurde nach und nach gemäß den Vorgaben des Landes erweitert. Aktuell dürfen sich inklusive der Standesbeamtin zehn Personen gleichzeitig im Trauzimmer aufhalten. Allerdings müssen sich alle Teilnehmer zuvor die Hände desinfizieren und während der Zeremonie eine Mund-Nasen-Masken tragen. „Häufig fotografiert auch einer der Teilnehmer während der Trauung. Für ein Gruppenfoto erlauben wir dann allen einmal kurz die Maske abzunehmen“, sagt Furich.

Vor der Eheschließung müssen die Hände desinfiziert werden. Quelle: Tobias Lehmann

Im Trauzimmer müssen alle Gäste eine Maske tragen

Ein großer Teil der Arbeit von Furich und Grünling habe in den vergangenen Wochen darin bestanden, den künftigen Ehepartnern die aktuellen Auflagen zum gesundheitlichen Schutz während der Trauung zu erläutern. „Auf das Tragen der Mund-Nasen-Masken bestehen wir. Es geht schließlich auch um den Schutz von uns Standesbeamten, die wir am Tag auf mehrere Paare aus unterschiedlichen Haushalten treffen“, sagt Furich. Nahezu alle Paare hätten bisher jedoch verständnisvoll darauf reagiert.

Für Furich und Grünling, die zusammen 50 Stunden pro Woche im Standesamt arbeiten, hat die Arbeit durch das Coronavirus auch durch viele weitere Details zugenommen. „Wir müssen zum Beispiel Gästelisten vor jeder Hochzeit anfordern und die auch überprüfen. Das ist wichtig, damit später mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können“, sagt Furich. Zudem müssen auch die sich verändernden Auflagen des Landes zum Schutz vor dem Coronavirus immer wieder neu umgesetzt werden.

Standesbeamtinnen gehen individuell auf die Paare ein

Die Standesbeamtin hat vor ihrer Anstellung im Pattenser Rathaus 15 Jahre in Hannover gearbeitet. Dort hatten die Standesbeamten aufgrund der Vielzahl der Ehen nur wenig individuelle Zeit für die Paare. Das ist in Pattensen anders. „Wir können vorher Informationen einholen und unsere Rede gezielt für das Paar vorbereiten“, sagt sie. Da immer mehr Bürger laut Furich heutzutage auf eine kirchliche Hochzeit verzichten, erwarten viele, dass das Standesamt stattdessen die feierliche Atmosphäre bietet. „Eigentlich ist das Standesamt dazu da, die rein rechtliche Eheschließung zu vollziehen. Doch wir geben unser Bestes, um allen auch eine schöne Erinnerung zu bieten“, sagt Furich.

Zu der Arbeit im Standesamt gehört neben den Trauungen unter anderem auch die Anerkennung von Vaterschaften und das Bearbeiten von Kirchenaustritten. Um das alles bewältigen zu können, haben Furich und Grünling bereits vor dem Auftreten des Coronavirus damit begonnen, nur noch Termine nach vorheriger Anmeldung zu vergeben. „Das ist für alle besser“, sagt sie. So sind Furich und Grünling nicht mehr zwingend daran gebunden, während der Öffnungszeiten des Rathauses komplett anwesend zu sein und können sich nach den Wünschen der Bürger richten. „Zum Beispiel wollen viele Paare an einem Sonnabend heiraten, was wir auch anbieten. Doch für uns sind das eben auch Arbeitsstunden“, sagt Furich.

Persönliche Anmeldungen im Standesamt bieten Vorteile

Für die Kunden seien persönliche Termine auch von Vorteil, da es keine Wartezeiten mehr gibt. „Wenn vorher alle einfach zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten in das Rathaus gekommen ist, konnte es passieren, dass er mehr als eine Stunde warten musste, obwohl er selbst eigentlich nur eine kurze Unterschrift von uns brauchte“, sagt Furich. Die Stadt ist verpflichtet, zuvor angemeldete Eheschließungen auch zu vollziehen. „Deshalb muss für eine angemeldete Eheschließung auch immer ein Ersatz zur Verfügung stehen, falls die dafür vorgesehene Standesbeamtin krank werden sollte“, erläutert Furich.

Wie sieht es mit dem Ersatz aus, wenn eine der beiden Standesbeamtinnen im Urlaub ist? Im Rathaus gibt es zwei weitere Mitarbeiter, die die notwendige Fortbildung gemacht haben und ebenfalls Ehen schließen können: Bürgermeisterin Ramona Schumann und Sachgebietsleiter Thomas Nord. Er ist sogar vollständig ausgebildeter Standesbeamter und darf auch alle weiteren Aufgaben in dem Bereich übernehmen.

Nord hat im April selbst unter Corona-Bedingungen geheiratet, allerdings in seinem Heimatort und nicht in Pattensen. Die Bedingungen waren allerdings ähnlich. Im Trauzimmer duften nur das Paar und die Standesbeamtin anwesend sein. „Wie viele Paare hatten wir diesen Tag lange vorbereitet und dann kam alles ganz anders“, sagt Nord. Gemeinsam mit seiner Frau habe er dann in wenigen Wochen alles umgeplant, unter anderem die große Feier abgesagt. „Doch unsere Familienmitglieder und Freunde haben sich wirklich viel Mühe gegeben und uns durch verschiedene Aktionen einen wunderschönen Tag bereitet“, sagt Nord.

Von Tobias Lehmann