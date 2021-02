Pattensen-Mitte

„Ist das schön, dass wir wieder hier sein können“, sagt Marlies Hoffmeister im Vorbeigehen zu Dietlind Osterkamp, der Vorsitzenden der Laatzener Tafel. Das Lächeln der freiwilligen Helferin bei der Lebensmittelausgabe am Donnerstag in der Pattenser St.-Lucas-Kirche ist unter der FFP2-Maske zwar nicht zu erkennen. Doch die Begeisterung schwingt in ihrer Stimme deutlich mit. Osterkamp nickt zustimmend. Nach zwei Monaten coronabedingter Pause startet die Laatzener Tafel, die auch in Hemmingen und Pattensen eine wöchentliche Ausgabe anbietet, wieder. Allerdings sind es laut Osterkamp am Ende nur 20 Kunden. Im Dezember vergangenen Jahres sind es noch bis zu 35 gewesen.

Sieben Personen warten schon vor der Ausgabezeit auf Einlass

Um 13 Uhr soll die Ausgabe beginnen. Doch schon eine Viertelstunde vor der Öffnung stehen sieben Personen vor der Eingangstür der Kirche. „Das ist sehr wichtig für mich, dass die Tafel diese Ausgabe wieder startet“, sagt eine 39-jährige Frau. Sie möchte, wie alle anderen auch, anonym bleiben. Die wöchentliche Ausgabe bei der Tafel sei für sie und ihre vierköpfige Familie eine enorme Unterstützung. „Das hilft schon sehr“, sagt sie. In den vergangenen zwei Monaten, in denen die Ausgabe geschlossen war, habe sie in Supermärkten immer nur im Preis reduzierte Waren gekauft. „Doch schon dabei habe ich das Konto überzogen“, sagt sie.

Eine andere Frau aus Pattensen-Mitte, die für sich, ihren Mann und vier Kinder Lebensmittel erhalten möchte, freut sich über das frische Obst und Gemüse. „Das kostet im Supermarkt viel Geld“, sagt sie. Deshalb sei zuletzt eine ausgewogene Ernährung in ihrer Familie zu kurz gekommen. Obwohl sie Nachteile hatte, betont sie: „Ich habe Verständnis, dass die Ausgabe aufgrund der Corona-Pandemie gestoppt wurde.“ Schließlich seien viele der ehrenamtlichen Helfer älter als 60 Jahre.

Immer nur ein Kunde darf in den Ausgaberaum

Da der Raum der Ausgabe zu klein ist, darf derzeit immer nur ein Kunde – so nennt das Tafelteam die Bedürftigen – eintreten. Deshalb wurde die Ausgabezeit von 13 bis 16.30 Uhr verlängert. Georg Frühwirt ruft die wartenden Kunden nacheinander auf, registriert jeden nach dem Desinfizieren der Hände im Eingangsbereich. Das Computersystem hält die Ankunftszeit fest. „Sollte ein Corona-Fall auftreten, greifen wir auf diese Daten zurück und können sofort erkennen, wer zur selben Zeit vor Ort war“, sagt Frühwirt.

Georg Frühwirt registriert im Computer alle ankommenden Kunden. Aufgrund der Corona-Pandemie sitzt er hinter einem Spuckschutz. Quelle: Mark Bode

Das Programm zeigt zudem an, ob eine Bescheinigung über Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung abgelaufen ist. „Nächstes Mal brauche ich einen neuen Zettel“, sagt er zu einer Frau. „Ja, ja“, sagt diese. In der Zwischenzeit hat sie die 2,50 Euro, die sie für die Lebensmittel insgesamt bezahlen muss, mühsam zusammengesucht. Ein Haufen an Münzen im Wert von ein, zwei, fünf und zehn Cent liegen auf dem Tisch. Frühwirt und Osterkamp beobachten dies. „Tja, das gibt es auch, dass Leute auf jeden Cent achten müssen“, sagt die Vorsitzende und schaut etwas bedrückt drein.

Kunden können wählen, welche Lebensmittel sie möchten

Die Kundin nimmt sich einen Einkaufswagen und betritt den Raum, in dem die verschiedenen Lebensmittel, die von Supermärkten und Bäckereien gespendet wurden, in Kisten lagern. Vier ehrenamtliche Helferinnen sammeln alles zusammen, was der Kunde oder die Kundin wünscht. „Möchten Sie Fisch?“, fragt Helferin Margret Beil. Die Kundin nickt. Schweinefleisch lehnt sie aber ab. Sie nimmt lieber eine Honigmelone statt einer Ananas. Kohl, Salat, Paprika, Gurken, Brötchen, Brot, Käse, Reis, Nudeln, Soßen kommen ebenfalls in den Einkaufswagen. Dazu noch Schokolade und Kekse. „Wir wissen bei den meisten, für wie viele Personen sie einkaufen“, sagt Christa Sibbersen. Die ehrenamtliche Helferin ist schon seit mehr als zehn Jahren dabei. „Es gibt leider viele bedürftige Menschen“, sagt sie. Trotz teils fehlender Deutschkenntnisse bei den Kunden stelle sie eine große Dankbarkeit fest.

Vor Beginn der Corona-Pandemie seien es bis zu 60 Kunden pro Ausgabetag gewesen. Diese Zahl an Besuchern ging im Laufe des vergangenen Jahres auf bis zu 30 zurück. Am Donnerstag waren es nur 20. Ist die Bedürftigkeit etwa zurückgegangen? Das glaubt Osterkamp nicht. „Wir gehen davon aus, dass es sich erst wieder bei den Leuten herumsprechen muss, dass wir wieder da sind.“ Informationen rund um die Ausgaben in Laatzen, Hemmingen und Pattensen gibt es im Internet unter www.laatzener-tafel.de.

Von Mark Bode