Pattensen/Hemmingen

Mit einer 30 Zentimeter langen Stabtaschenlampe soll ein 18-jähriger Hemminger einen 24-jährigen Pattenser attackiert und am Steißbein verletzt haben. Bei dem Opfer handelte es sich um den Ex-Freund der damaligen Partnerin des 18-Jährigen. Zudem soll der Angeklagte bei dem Zusammentreffen im März 2020 den Außenspiegel vom Auto des Opfers demoliert haben. Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung musste sich der 18-Jährige jetzt vor der Jugendrichterin am Springer Amtsgericht verantworten. Das Verfahren wurde eingestellt.

Schwierige Beziehungsverhältnisse

Der Angeklagte, der damals mit seiner hochschwangeren Freundin und einem gemeinsamen Kind noch in Bennigsen lebte, soll den Pattenser auf den Parkplatz am Bennigser Bahnhof gelockt haben. Vorausgegangen waren schwierige Beziehungsverhältnisse: Die 19-jährige Freundin des Angeklagten hatte sowohl mit dem 24-Jährigen als auch mit dessen Kumpel, der am Tatabend ebenfalls nach Bennigsen gekommen war, wechselnde Beziehungen bevor sie mit dem Vater ihrer Kinder zusammenkam.

Anzeige

Angeklagter und dessen Bruder sollen Opfer angegriffen haben

Das verletzte Opfer schilderte den Tatverlauf in seiner Zeugenaussage vor Gericht so: Unvermutet seien der 18-jährige Angeklagte und sein Bruder aus dem Gebüsch am Parkplatz hervorgekommen, wo er und sein Kumpel sich mit der 19-Jährigen aus Bennigsen getroffen hatten. Mit der langen Stabtaschenlampe habe der Angeklagte ihm gegen das Steißbein geschlagen und dann gegen den rechten Außenspiegel seines Golf 3 getreten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Version des Angeklagten klang allerdings ganz anders: Kurz nachdem sich seine Freundin mit dem 24-jährigen Pattenser und dessen Kumpel getroffen hatte, rief sie ihn und seinen Bruder an und bat um Hilfe. Sie habe ihm am Telefon gesagt, dass die beiden jungen Männer „Stress schieben“ würden. Daraufhin seien er und sein Bruder schnell mit dem Fahrrad zum Parkplatz geradelt. Dort habe es lediglich eine gegenseitige Schubserei gegeben. In deren Verlauf sei der 24-Jährige gegen sein eigenes Auto gefallen, dabei sei dann auch der Außenspiegel abgerissen worden. Und womöglich habe er sich dabei auch das Steißbein geprellt.

Geladene Zeugin verweigert zunächst die Aussage

Als Zeugin war auch die 19-Jährige benannt, die inzwischen von dem 18-Jährigen getrennt lebt. Doch sie verweigerte zunächst eine Aussage. „Das können Sie gar nicht tun, Sie sind nicht verwandt mit dem Angeklagten“, belehrte die Jugendrichterin die junge Frau, die mit einer Stunde Verspätung vor Gericht erschienen war. Dennoch schwieg die 19-Jährige beharrlich weiter, sodass die Jugendrichterin ein Ordnungsgeld von 150 Euro, ersatzweise drei Tage Haft, gegen sie verhängte.

„Das ist mir egal, ich sage nichts, so lange er hier im Saal ist“, sagte die junge Frau mit Blick in Richtung ihres beschuldigten Ex-Freundes. Dann behauptete die Zeugin plötzlich, sie könne sich an nichts erinnern, worauf die Staatsanwältin ihr erklärte, nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage gegen sie einzuleiten. Die Richterin unterbrach daraufhin die Sitzung. Der Angeklagte erklärte sich bereit, während der Zeugenaussage seiner Ex-Freundin freiwillig vor der Tür zu warten.

19-Jährige lebt inzwischen von Kindern getrennt

Erhellung brachte deren Aussage aber nicht in den Ablauf der Geschehnisse. Die junge Frau, die inzwischen ohne ihre Kinder lebt, verwickelte sich nach Einschätzung des Gerichts in Widersprüche. Die Jugendrichterin stellte das Verfahren gegen den 18-Jährigen nach der Anhörung der Zeugen ein.

Von Mark Bode