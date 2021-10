Pattensen/Hemmingen/Bodenwerder

Zum Superstar in der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) hat es im Frühjahr nicht gereicht. Doch Zoè-Priscilla Arnhold, die früher in Pattensen lebte und in Hemmingen die KGS besuchte, hat sich ihren Traum erfüllt und ihre erste Single veröffentlicht. Seit Mitternacht des 15. Oktobers ist die Pop-Ballade „Tell Me“ auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. „Ich verfolge das mit etwas gemischten Gefühlen“, sagt die 19-Jährige, die inzwischen in Bodenwerder zuhause ist. „Einerseits herrscht große Freude und Aufregung. Auf der anderen Seite gibt es das Gefühl der Ungewissheit.“ Sie frage sich, ob das Lied gut ankomme.

Im Februar hatte die Pattenserin bei der Fernsehshow „Deutschland sucht den Superstar“ mitgemacht. Quelle: TV NOW/Stefan Gregorowius

Eigentlich sollte die eigene Musikkarriere nach dem DSDS-Aus auf der griechischen Insel Mykonos schon etwas früher in diesem Jahr starten. Doch ein schwerer Unfall Mitte Mai warf sie zurück. „Einen Monat lang war ich arbeitsunfähig“, sagt die Auszubildende zur Automobilkauffrau. In der Zeit ruhte die Arbeit am Song komplett. Zudem habe sie der Vorfall, auf den sie nicht näher eingehen wolle, psychisch stark belastet.

Volle Konzentration auf die Musik

Doch es folgten positive Nachrichten: Kurz darauf wurde Arnhold als sogenannter externer Prüfling eingestuft. Das heißt, dass sie nicht mehr zur Berufsschule und auch nicht mehr zum Autohaus Car Union in Hannover-Döhren gehen, sondern nur noch im nächsten Jahr ihre Prüfungen schreiben muss. „Deshalb habe ich nun viel Zeit, mich voll auf die Musik zu konzentrieren. So viel Freizeit werde ich vermutlich nie wieder haben“, sagt Zoè-Priscilla Arnhold.

Die frühere Pattenserin Zoè-Priscilla Arnhold, die in Hemmingen die KGS besuchte, veröffentlicht mit "Tell Me" ihre erste Single. Quelle: privat

Ihre Zeit habe sie daher zuletzt intensiv genutzt und an ihren Songs gefeilt. „Ich bin ziemlich selbstkritisch“, sagt sie. „Wenn mir ein Thema in dem Lied doch nicht mehr gefällt, schmeiße ich es komplett raus. Dann kommt etwas Neues rein.“ Dafür habe sie reichlich Anhaltspunkte in ihrem kleinen Notizbuch niedergeschrieben.

Frage nach Partner beantwortet Sängerin nicht direkt

Thematisch geht sie im Lied „Tell Me“ (übersetzt: „Sag mir“) darauf ein, was für Fragen einem im Leben gestellt werden. „Die meist gestellte Frage an mich in sozialen Medien ist, ob ich einen Partner habe“, sagt die 19-Jährige. Doch direkt antwortet sie nicht darauf und sagt: „Das ist privat.“ Doch sie fügt etwas nebulös hinzu: „Das Lied könnte theoretisch als Beantwortung dieser Frage gesehen werden.“ Die Musik zum Song entwickelte sie gemeinsam mit ihrem Produzenten Wissam Gharib, der in der Musikszene auch als DJ Ryder bekannt ist.

Ein Musikvideo ist derzeit noch nicht konkret geplant. Sie wolle zunächst abwarten, ob das Lied ein Erfolg werde. „Wenn der Song nicht gewünscht ist, dann wird ein Musikvideo dazu auch nicht gewünscht sein“, sagt Zoè-Priscilla Arnhold. Sollten sich die Downloadzahlen erfreulich entwickeln, plant sie ein Video.

Die frühere Pattenserin Zoè-Priscilla Arnhold, die in Hemmingen die KGS besuchte, veröffentlicht mit "Tell Me" ihre erste Single. Quelle: privat

Nächste Singles sind in Arbeit

Zoè-Priscilla Arnhold, die in Bodenwerder bei ihrem Großvater lebt, den sie als „Druiden der Neuzeit“ bezeichnet, möchte allerdings nicht nur ein Lied veröffentlichen. „Ich habe einige Songs, die derzeit im Entstehen sind“, sagt sie. Womöglich könnte es Ende des Jahres oder Anfang 2022 die nächste Veröffentlichung geben.

Von Mark Bode