Pattensen/Hemmingen

Sie hatte sich am vergangenen Sonnabend eine Runde weiter gezittert: Für die frühere Pattenserin Zoè-Priscilla Arnhold könnte es bei der nächsten ausgestrahlten Sendung von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ernst werden. Die Jury um Dieter Bohlen ist mit ihrer Darbietung zuletzt nicht zufrieden gewesen. „So etwas nimmt man sich natürlich sehr zu Herzen“, sagte Arnhold gegenüber der HAZ. Sie kündigte eine „Überraschung“ für die Sendung an, die ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein wird. Positiv oder negativ? „Das bleibt abzuwarten“, sagte die 18-Jährige.

Rückmeldungen sind weitgehend positiv

Am Sonnabend präsentiert sie gemeinsam mit Anita Omoregie und Ilaria Di Nieri das Lied „Stand By Me“ von Ben E. King. „Auch das Lied kannte ich schon“, sagte Arnhold, die früher in Hemmingen die KGS besucht hat. Schon eine Woche zuvor war sie mit dem Song „Wie schön du bist“ von Sarah Connor vertraut. Doch der Auftritt kam nicht gut an. Bohlens Meinung sei ihr persönlich „sehr wichtig“, betonte sie. Doch die Rückmeldungen von Freunden sowie in sozialen Medien bezüglich ihres jüngsten Auftritts seien weitgehend „sehr positiv“ gewesen. „Die meisten fanden mich gar nicht so schlecht“, sagte Arnhold.

23 Kandidatinnen und Kandidaten sind aktuell auf der griechischen Insel Mykonos noch dabei. Ein plötzlicher Starkregen hatte den zweiten Auslands-Recall zwischenzeitlich gefährdet. Für weitere Unruhe in der Kandidatenvilla sorgt eine anonyme Umfrage, wer es nicht verdient habe, Superstar zu werden. Die Abstimmung bringt Überraschendes zutage.

Von Mark Bode