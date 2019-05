Viele alte Nutzpflanzen sind kaum noch erhältlich. Daher richtet der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland (BUND) regelmäßig Pflanzenbörsen für historische Sorten aus. Zur Veranstaltung in Pattensens Ortsteil Reden sind am Sonnabend zahlreiche Hobbygärtner aus der Umgebung gekommen.