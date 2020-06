Hüpede

Untätig war Heinrich Schwerdtfeger aus Pattensen-Hüpede in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Der Landwirt im Ruhestand hat schon mehrere Bildbände über Hüpede herausgebracht, er hat Festschriften zur Hüpeder Feuerwehr verfasst sowie Foto- und Diavorträge über seinen Heimatort gehalten. Trotzdem wollte ein Herzensprojekt dem inzwischen 72-jährigen Hobbyhistoriker bislang nicht gelingen: „Ich versuche seit 20 Jahren, eine Dorfchronik von Hüpede zu schreiben. Doch es kam immer etwas dazwischen.“ Aber nun ist es vollbracht. Und das 450 Seiten starke Werk kann bei ihm bestellt werden.

Nachbarn haben Urkunden und Fotos beigetragen

Die Arbeit habe er nicht allein erledigt, sagt Schwerdtfeger nachdrücklich, der zum Pressegespräch in sein Arbeitszimmer in Hüpede eingeladen hat. Besonders sei Gerhard Offeney zu erwähnen, der ehemalige Dorfschullehrer von Hüpede, der 2018 verstorben ist. „Herr Offeney hatte sich auch an einer Chronik versucht“, berichtet Schwerdtfeger über seinen ehemaligen Grundschullehrer, „und ich durfte mit Erlaubnis der Erben einige Kapitel in die Chronik übernehmen.“

Einige Nachbarn hätten weitere Texte, Bilder und Urkunden herausgesucht und zur Verfügung gestellt. Andere hätten das Schreiben über spezielle Themen übernommen wie die Geschichte des Gesangsvereins, der Grundschule, der Kirche, des Friedhofs, erfolgreiche Sportler oder der Landwirtschaft. „Aber bei mir liefen die Fäden zusammen, und ich stehe für das Ergebnis gerade“, sagt Schwerdtfeger.

Es sei ihm wichtig gewesen, in der Chronik auch die Vereine zu nennen, die sich inzwischen aufgelöst haben. Dazu gehört zum Beispiel der Ziegenzuchtverein und der Fahrradverein mit dem schönen Beinamen „frisch, fröhlich, frei“.

Nur auf wenigen Höfen wird noch Landwirtschaft betrieben

Auch bei der Geschichte der Höfe im Ort, eines seiner persönlichen Lieblingsthemen, hat der Landwirt im Ruhestand auf bestmögliche Vollständigkeit gesetzt. Sein Ziel war es, von jedem Hof ein historisches Bild und ein aktuelles Foto zu präsentieren. „ Hüpede ist immer ein Bauerndorf gewesen, 1848 waren es etwa aktive 50 Höfe plus das Gut. Jetzt sind es kaum ein halbes Dutzend“, sagt er bedauernd.

Widerständen ist der Chronist auch begegnet. Einerseits waren das die Schwierigkeiten, für Pressefotos aus den 1970er und 1980er Jahren die Erlaubnis zum Abdruck zu erhalten. „Es war zu kompliziert, ich habe schließlich alle Bilder gelöscht. Ich wollte keinen Ärger wegen der Rechte haben.“

Überrascht und berührt haben ihn die Schwierigkeiten, von Zeitzeugen mehr über die Zeit des Nationalsozialismus zu erfahren. „Ich habe mit vielen älteren Leuten gesprochen, von denen einige inzwischen verstorben sind, und habe Hüpeder im Altersheim besucht“. berichtet er. „Aber da kam kein einziges Wort über die Kriegsgefangenen, die auf den Höfen gearbeitet haben.“

Erinnerungen an den Geizhals und den Ziegenbock

Einige Anekdoten habe er erzählt bekommen, über besondere Menschen oder ihre Streiche. Da nicht alles zu belegen ist, sind diese Geschichten vom Ziegenbock, vom Dorfstorch und vom Geizhals in einem Extra-Kapitel versammelt.

Jetzt geht das mit dem Computer erstellte Werk („Beim Layout hatte ich Hilfe“) in den Druck. Für die Kosten geht Schwerdtfeger in Vorleistung. „Ich will nicht länger warten. Es muss jetzt auch zum Ende kommen“, sagt er entschlossen. Die Calenberg-Grubenhagensche Landschaft hat einen Zuschuss aus dem Kulturförderfonds zugesagt. Wer ein Exemplar von „ Hüpede – Eine Dorfchronik“ für den Selbstkostenpreis von etwa 30 Euro vorbestellen möchte, kann sich beim Autor telefonisch unter (05101) 12496 melden oder unter heinrich.schwerdtfeger@t-online.de per E-Mail.

