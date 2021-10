Pattensen-Mitte

In der Nacht zu Montag, 18. Oktober, ist über Pattensen-Mitte kurzzeitig ein Polizeihubschrauber gekreist. Dessen Einsatz trug zu einem Teilerfolg der Polizei bei: Beamten ist es gelungen, einen mutmaßlichen Dieb zu fassen, der Gegenstände aus einem Rohbau stehlen wollte. Mindestens einem weiteren Täter ist die Flucht gelungen. Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise.

Laut Polizeiangaben hatten mutmaßliche Diebe gegen 1 Uhr versucht, Gegenstände aus einem Rohbau auf einem Grundstück an der Dubliner Straße in Pattensen-Mitte-Nord zu entwenden. Zeugen fielen die ungewöhnlichen Aktivitäten auf dem Gelände auf. Sie sahen zwei Personen, die mehrere Gegenstände aus dem Rohbau Richtung Fahrzeug trugen.

21-Jähriger am Maisfeld gefasst

Als die alarmierten Polizeibeamten an dem im Bau befindlichen Zweifamilienhaus ankamen, flüchteten die beiden Männer zu Fuß ins Dunkel. Einen 21-jährigen Mann konnten die Einsatzkräfte nach kurzer Verfolgung und Fahndung mit mehreren Streifenwagen an einem nahe gelegenen Maisfeld festnehmen. Für die Suche war auch Polizeihubschrauber im Einsatz.

In der Nähe des Tatortes wurde ein abgestellter Transporter gefunden. Diesen konnten die Polizisten dem 21-Jährigen zuordnen. „Sowohl am Transporter als auch am Tatobjekt waren eine große Menge an Gegenständen bereitgelegt worden, die mutmaßlich aus mehreren Diebstählen stammen“, sagte Polizeisprecher Martin Richter. Die Polizei listet auf, dass zu dem mutmaßlichen Diebesgut unter anderem vier Fahrräder, ein Gasgrill, ein Rasenmäher, ein Hochdruckreiniger, Gartengeräte und Spielzeug, diverse Werkzeuge, Bohrmaschinen, Kettensägen und Kabel, Kreissägen und ein Industriestaubsauger zählen.

Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls

Der gefasste Tatverdächtige wurde laut Polizeisprecher bereits am Montagvormittag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend entlassen. Ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht nun nach den Besitzern, denen diese Gegenstände kürzlich gestohlen wurden. Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Springe unter Telefon (05041) 9429115 oder bei der Polizeistation Pattensen unter Telefon (05101) 8559515 zu melden.

Von Mark Bode