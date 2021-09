Hüpede

Sprache ist ein Mittel zur Verständigung. Um die Entwicklung bei Kindern weiter steigern zu können, haben sieben pädagogische Fachkräfte der DRK-Kita Hüpede die Qualifizierungsmaßnahme „Wortschatz-Region Hannover“ abgeschlossen. Das frisch Gelernte soll nun auf den alltäglichen Umgang mit den Kindern in der Einrichtung angewendet werden.

Zu den Inhalten gehört es, mit praxisbezogenen Übungen die Sprachbildung des Nachwuchses gezielt zu unterstützen. Dafür werden die Kita-Kinder genau beobachtet, und ihr Sprachstand wird eingeschätzt. Mit Sprechanreizen und einer Vorbildfunktion in der Kommunikation sollen so die Sprachbildung und die Sprachförderung der Kinder systematisch in den pädagogischen Kita-Alltag integriert werden.

Erzieherin fragt bei Kindern viel nach

Dazu gehört unter anderem auch Nick, das kleine Nilpferd, aus dem Bildersprachbuch „Du und ich, Papa!“. Gemeinsam mit Julius (4), dessen Schwester Marlene (5) und Nele (4) schaut sich Rebecca Happe auf einem kleinen Sofa dieses Bilderbuch an. Im Unterschied zum quirligen Leben im benachbarten Gruppenraum ist es hier eher ruhig, und die Kleinen verfolgen angeregt die Geschichte um das gezeichnete Tierkind aus der Feder von Jonathan Shipton und Sally Percy. Immer wieder geht Happe dabei mit den Kindern ins detaillierte Gespräch. „Was macht denn das Nilpferd da?“ und „Warum ist Nick so traurig?“

„Das gehört zum sogenannten dialogischen Bilderbuchlesen“, erläutert Happe. Angepasst an den Sprachstand des Kindes, mit aktivem und sensiblen Zuhören sowie interessiertem Nachfragen und Zeit nehmen – inklusive aussprechen lassen – wird Spaß am Kommunizieren vermittelt. Und durch die offene, dialogische Gesprächsführung und wertschätzende Haltung dabei einiges gefördert.

Kinder in Kontakt mit Büchern bringen

„Der Umgang mit Büchern ist eine einfache und wichtige Möglichkeit, den schulischen Leseerfolg von Kindern zu sichern“, sagt Kita-Leiterin Petra Michalke-Prüße. Das dialogische Bilderbuchlesen sei ideal, um Kinder in Kontakt mit Büchern zubringen. Und das selbstverständliche Zeit lassen und Zuhören als Erwachsener fördere die sprachlichen Kompetenzen der Kinder. „Außerdem kann diese natürliche und persönliche Situation allen Beteiligten viel Spaß bereiten und eine Form von Nähe und persönlicher Zuwendung bieten, die der hektische Kita-Alltag oft nicht ermöglichen kann“, so die Kita-Leiterin weiter.

Die pädagogischen Fachkräfte der DRK-Kita Hüpede sind von der Region Hannover mit dem Wortschatz-Zertifikat ausgezeichnet worden. Quelle: Torsten Lippelt

„Früher haben wir gegen Mittag immer mit den kompletten Gruppen gelesen. Jetzt haben wir bemerkt, dass sich das besser in Kleingruppen eignet“, sagt Happe. Und sie lacht mit Julius, Marlene und Nele, als sich der kleine Nick und sein Vater mit Schlamm beschmieren. „Wollt ihr nachher auch noch raus zum Spielen, mit Regenjacke und Buddelhose?“, fragt sie die Kinder.

Qualifizierung dauert ein Jahr

In der DRK-Kita Hüpede werden insgesamt 95 Kinder in der Krippe, im Kindergarten und im Hort betreut. Tatjana von Brevern, Fachberaterin Sprache der Region Hannover, überreichte kürzlich die Wortschatz-Zertifikate an das pädagogische Fachkräfteteam. Die Kita wurde außerdem mit einer Plakette und Urkunde als „Kompetenz-Kita Sprache“ ausgezeichnet. Die Qualifizierungsmaßnahme für die pädagogischen Fachkräfte dauerte ein Jahr und umfasste 95 Stunden.

Von Torsten Lippelt