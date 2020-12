Hüpede

Wer in der Vorweihnachtszeit noch Kuchen, Brot oder Plätzchen backen möchte, kann dabei ein regionales Produkt nutzen. Seit kurzer Zeit bietet der Rewe-Markt in Pattensen-Mitte niedersächsisches Weizenmehl des Typs 550 an. Dieses Mehl stammt von der „ Erzeugergemeinschaft für Qualitätsgetreide“. Mehr als 40 Landwirte aus dem geografischen Dreieck Hannover, Hameln und Hildesheim beteiligen sich daran. Mit dabei: Heinrich Meier, ein Landwirt aus Hüpede.

„Wissen, woher das eigene Mehl kommt, kurze Wege zur Verringerung von Kohlenstoffdioxid und Nachhaltigkeit wird für viele Konsumenten immer wichtiger“, sagt Meier. Deshalb beteiligt er sich an der noch jungen Idee, niedersächsisches Mehl herzustellen. Dabei ist die Erzeugergemeinschaft gar nicht mehr so jung. Diese besteht schon drei Jahrzehnte. Der Bennigser Friedrich Reese ist Vorsitzender der Gemeinschaft.

Jährlich 20.000 Tonnen Weizen

„Unsere anerkannte Erzeugergemeinschaft produziert seit mehr als 30 Jahren Qualitätsweizen nach definierten Erzeugungs- und Qualitätsstandards“, sagt Reese. Auf mehr als 20.000 Tonnen Gesamtvermarktungsmenge Weizen für Handel, Mühlen- und Futtermittelindustrie bringen es die Landwirte jährlich. Verkaufte die Gruppe den Weizen bisher komplett an Handelspartner, versucht die Erzeugergemeinschaft nun mit einem Teil des eigenen Getreides einen neuen Weg zu gehen.

So solle, wie es Meier ausdrückte, nicht nur der zunehmenden Nachfrage nach regionalen Produkten Rechnung getragen werden. Die kürzeren und nachvollziehbaren Vermarktungswege führen zu einer besseren CO2 -Bilanz bei der Produktionskette. Darüber hinaus, so Meiers Hoffnung, könnte eine höhere Wertschätzung für das Massenprodukt Weizen und das daraus erzeugte Mehl entstehen.

Weizen wird in Mühle bei Wolfsburg gemahlen

„Wir sind die erste Erzeugergemeinschaft in Norddeutschland, die so etwas anbietet“, betont Reese. Der Weizen werde bei den Landwirten abgeholt. „Wir lassen das Getreide in der Flechtorfer Mühle bei Wolfsburg mahlen und können genau zurückverfolgen, von welchem Acker das Mehl in jeder Tüte kommt“, erklärt Meier.

Um in das Regional-Programm der Supermarktkette Rewe aufgenommen zu werden, mussten sich alle Landwirte, ein Zwischenhändler und auch die Mühle bei der Gesellschaft für Ressourcenschutz zertifizieren lassen. Eine durchgängige Dokumentation von der Aussaat des Getreides bis hin zur Auslieferung des Mehls garantiere die regionale Herkunft, sagt Meier.

Partnerschaft mit Supermarktkette ist Chance für Landwirte

Reese hoffe, dass sich der Schritt für die Mitglieder der Erzeugergemeinschaft nachhaltig auszahle. Er bezeichnet die Erzeugergemeinschaft gerne als „Start-up-Unternehmen“. Die einzelnen Mitgliedsbetriebe in der Region seien nicht groß. Deshalb sei es umso wichtiger, offen für Neues und flexibel zu sein. Die Partnerschaft mit der Supermarktkette sollten alle als Chance begreifen.

Das Mehl soll in allen Rewe-Filialen in Niedersachsen angeboten werden. „Jeder Laden hat erst einmal 400 Päckchen bekommen. Bei entsprechender Nachfrage wird nachgeliefert“, sagt Meier. Er ist über die gut angelaufene Vermarktung froh. Das eigene Mehl mit jeweils einem Kilogramm pro Pack liege im mittleren Preissegment, betont der Landwirt. Einen weiteren Vorteil bringe der Verkauf des Weizenmehls mit sich: „Je mehr Mehl wir verkaufen, desto mehr Blühstreifen für Insekten legen wir an. Einen Hektar haben wir schon“, sagt Reese.

Von Torsten Lippelt