In der Luft ein Flattern und Summen von Schmetterlingen, Hummeln und Bienen, rundherum bunte Blüten und feine Düfte: Wer den Garten des Hüpeders Wolfgang Behrens an der Straße Im Felde betritt, ist fernab zeitgeistgeprägter Schickimickigärten, vielmehr inmitten kleiner Landschaften. Da blühen abwechslungsreich in allerlei Farbklecksen Bienenwiesen, locken violett leuchtender Sommerflieder und blau strahlende Kugeldisteln.

„Es wird immer über Grünstreifen an Ackerflächen und größere zusammenhängende Grünflächen zum Schutz der Insekten gesprochen. Aber schon mit wenig Aufwand kann jeder Gartenbesitzer selbst einen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt tun“, erläutert Wolfgang Behrens. Aufgeräumte und japanische Kiesgärten seien keine Hilfe beim Thema Insektenschutz.

Im Garten von Wolfgang Behrens in Hüpede liegt immer ein Flattern und Summen in der Luft.

Insektenfreundliche Aussaat im heimischen Garten

„Ich habe von meinem kleinen Rasen im vergangenen Herbst etwa 20 Quadratmeter umgegraben und hier, wie schon an anderen kleinen Stellen, mit mehreren Packungen Saatgut von Gartenbauunternehmen aus Hemmingen, Rössing und Bennigsen eine Bienenwiese gesät“, sagt der Tier- und Pflanzenliebhaber und blickt nun auf ein intensives Insektenleben im heimischen Garten. „Dies zu sehen ist mehr als eine Belohnung für den überschaubaren Aufwand“, sagt Behrens und ist sicher, auch im nächsten Jahr der vielfältigen Insektenwelt weiterhin kleine blühende Hüpeder Landschaften zu bieten.

