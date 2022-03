Hüpede

Sebastian Steller hatte sich nach seiner Rückkehr aus dem Fernsehstudio des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg einen kleinen Spaß mit seiner Frau Anne-Kathrin erlaubt. Als sie ihn gefragt hatte, wie es beim NDR-Quizduell gelaufen war, antwortete er nüchtern, dass er nach der Vorrunde ausgeschieden war. Doch das war geschwindelt. Heimlich stellte er später am Abend seine Siegestrophäe, die „Leuchte des Nordens“, auf ein Sideboard. „Meine Frau fand das nicht so witzig“, sagt Steller. Er erzählt, wie sein Auftritt bei der Fernsehsendung nach einem klassischen Fehlstart doch noch erfolgreich endete und wie es war, sich am Sonntag bei der Ausstrahlung im Fernsehen zu sehen.

Steller war für die Aufzeichnung im vergangenen Oktober Nachrücker, nachdem der ursprünglich ausgewählte Kandidat für Niedersachsen coronabedingt ausfiel. „Freitag erhielt ich den Anruf, ob ich Montag in Hamburg sein könnte“, sagt Steller. Sein Arbeitgeber in Lehrte spielte mit. „Das war richtig cool“, sagt der 32-Jährige zu dem etwa viereinhalbstündigen Erlebnis im TV-Studio mit Catering, frisch gebügeltem Hemd und Maskenbildnerin.

Public Viewing bei der Gaststätte Bortfeld

Die Ausstrahlung am Sonntag verfolgte er in der Gaststätte Bortfeld in Hüpede gemeinsam mit zehn Freunden. „Ich wusste ja, wie es ausgeht. Daher war der Druck bei mir etwas weg“, sagt er. „Ich wollte authentisch rüberkommen. Und ich glaube, das hat geklappt.“ Doch im Fernsehstudio sei er anfänglich sehr nervös gewesen. „Es ist immer leichter, auf der heimischen Couch zu sitzen und mitzuraten“, sagt er.

Sebastian Steller feiert seinen Erfolg beim NDR-Quizduell mit Moderator Jörg Pilawa. Quelle: privat

Das bekam er gleich mit seiner ersten Antwort auf eine vermeintlich simple Frage zu spüren. Das sei ihm noch immer „total peinlich. Da war ich der Volldepp.“ Auf die Frage, wofür das Autokennzeichen „DH“ steht, antwortete er überhastet mit Delmenhorst. Doch richtig wäre Diepholz gewesen. Die Reaktion eines Freundes am Montag: Er schickte Steller eine Liste der deutschen Autokennzeichen. „Damit kannst du dich auf das nächste Quiz vorbereiten“, schrieb er dazu.

Ruder-Frage bringt den Sieg

Steller nahm das mit Humor. Am Ende konnte er schließlich lachen. Er gewann das Quiz gegen die Konkurrentin aus Hamburg, nachdem er die Frage nach dem Abschneiden des Deutschland-Achters bei Olympia in Tokio richtig beantwortet hatte. „Dass es eine Sportfrage war, war für mich der Jackpot“, sagt er. „Ich hatte das im Fernsehen gesehen. Die Ruderer waren davor lange ungeschlagen, aber in dem Rennen holten sie nur Silber“, sagt Steller. Für diese Antwort gab es einen Leuchtturm und 1000 Euro Preisgeld. Das Geld habe er für seine etwa dreieinhalb Jahre alten Drillinge angelegt.

Nach der Sendung habe Steller noch ein wenig mit Moderator Jörg Pilawa geplaudert. „Der ist total sympathisch, ein umgänglicher Typ.“ Und das nicht nur, wenn die Kameras laufen. „Er hat mit mir über meine Kinder geredet“, sagt Steller.

Wunsch wäre Teilnahme bei „Wer wird Millionär“

Nach der positiven TV-Quiz-Erfahrung will der frühere Eishockeyspieler der Hannover Scorpions nun allerdings nicht diverse Formate ausprobieren. Einen großen Wunsch hätte er aber. „Bei ‚Wer wird Millionär‘ wäre ich gerne mal dabei. Doch das Auswahlverfahren ist bei denen noch härter“, sagt er.