Pattensen-Mitte

Andernorts gibt es das Hundeschwimmen schon länger. Ab sofort gewährt nun auch das Pattenser Bad Zwei- und Vierbeinern Zutritt ins Bad. Die Besucher am Wochenende äußerten sich begeistert über die Premiere.

„Wir waren noch nie bei einem Hundeschwimmen im Schwimmbad“, sagte die Laatzenerin Sandra Wilkening, die zusammen mit ihrem Mann Roman sowie Border Collie Bailey gekommen war. Aktiv hätten sie nach den Terminen gesucht. Zwar seien sie öfter in Seen und würden auch das Baden mit Paddleboard kennen – „wir wollten das aber auch mal im Schwimmbad ausprobieren.“

Hund Mister Blue liebt das Wasser

Heike Scheunert und ihr Hund Mister Blue hingegen haben schon Freibaderfahrungen. „Wir waren letzte Woche in Arnum“, berichtet die Laatzenerin. Ihr Hund liebe das nasse Element. „Er schwimmt oft in der Leine oder in der Beeke und nimmt eigentlich jede Pfütze mit“, sagt Scheunert und lacht, während ihr Vierbeiner durchs Wasser tobte.

Der erst 14 Wochen alte Golden Retriever Levi von Jennifer Mitzel musste sich an das Baden im Kinderbecken erst gewöhnen, hatte dann aber viel Spaß im kühlen Nass. Auch Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann hatte seinen Hund mitgebracht. Sein fünfjähriger Kuvasz – ein ungarischer Herdenschutzhund – Fiete schaute dem Treiben im Wasser seelenruhig und genüsslich vom Beckenrand aus zu.

Zur Galerie Das Pattenser Bad hat am Wochenende zum ersten Mal ein Hundeschwimmen angeboten.

Das Team habe sich erst sehr kurzfristig für das Hundeschwimmen entschieden, sagt Oeltermann: „Wir hatten schon ein paarmal darüber geredet, ob wir das nicht mal anbieten wollen.“ Wichtig sei gewesen, dass keine anderweitige Nutzung dagegen sprach.

Weil eine zwischenzeitlich geplante Veranstaltung auf dem Badgelände ausgefallen ist, „haben wir das jetzt einfach mal gemacht“. Das Team habe auch herausfinden wollen, wie das Hundeschwimmen angenommen werde. Schließlich hätten es zum Saisonabschluss mehrere Bäder im Angebote. Im Arnumer Freibad wurden am Wochenende zuvor beispielsweise mehr als 100 Vierbeiner gezählt, in Bennigsen lief die Aktion parallel zu der in Pattensen. Das dortige Freibad bietet Hundeschwimmen noch die ganze Woche und auch am kommenden Wochenende an.

Da sich die Bäder nicht gegenseitig Konkurrenz machen wollen, seien Absprachen notwendig, sagt Oeltermann. Zudem seien einige organisatorische Aspekte zu beachten. Am Eingang mussten die Tierbesitzer zum Beispiel den Impfausweis ihres Hundes vorzeigen. „Wir weisen auch noch einmal darauf hin, dass das Schwimmen auf eigene Gefahr erfolgt, denn in einem Bad gibt es natürlich auch glatte Flächen.“

Hundebesitzer dürfen nicht mit ins Becken

Auch wenn die Temperaturen am Wochenende nicht heiß waren, Sandra und Roman Wilkening wären gern mit ihrem Hund Bailey ins kühle Nass gesprungen. Anders als in anderen Bädern mussten Zweibeiner allerdings in Pattensen draußen bleiben. „Wir haben das aus Sicherheitsgründen gemacht, denn das Wasser im Schwimmerbecken steht schon ein paar Tage und wurde seitdem auch nicht mehr gechlort“, sagt Oeltermann. Zwar sei es unwahrscheinlich, dass sich Schwimmer mit Bakterien infizieren, „wir wollten das aber trotzdem nicht riskieren.“

Ein früherer Termin für das Hundeschwimmen sei nicht möglich gewesen: „Der Schwimmbetrieb lief bis 2. September, danach gab es im Hallenbad ein Pokalschwimmen.“ Aufgrund von Corona hätten die Schwimmer das Außengelände mit genutzt.

Nächstes Jahr wieder

Mit knapp 50 Besuchern über das gesamte Wochenende war die Resonanz zwar recht verhalten, dennoch ist Oeltermann mit der Premiere zufrieden. „Wir wollen das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder anbieten.“ Zwar müsse das Bad auch auf die Zahlen schauen, es sei aber ebenso wichtig, dass die Besucher zufrieden sind und Spaß haben.

Wer noch nicht genug vom Hundeschwimmen hat, kann ein ähnliches Angebot diese Woche noch im Freibad Bennigsen nutzen: Bis Freitag, 24. September, dürfen Tiere dort täglich von 14 bis 17 Uhr ins Wasser. Am Wochenende, 25. und 26. September, ist das Bad sogar von 11 bis 17 Uhr für Vier- und Zweibeiner geöffnet. Der Eintritt kostet pro Hund 2 Euro, die menschliche Begleitung zahlt 1 Euro.

Von Daniel Junker