Pattensen

Wird die Entwicklung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) 2022 endlich beginnen? „Wir stehen in den Startlöchern. Doch wir müssen warten, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD). Sie hätte das Projekt gern bereits in ihrer ersten Amtszeit umgesetzt, was sie schon bei ihrer erstmaligen Vereidigung zur Bürgermeisterin 2014 sagte. Doch erst 2020 stimmte die nötige Ratsmehrheit zu. 80.000 Euro wurden dafür im Haushalt veranschlagt. Der Rat hat die Zustimmung allerdings an die Voraussetzung gebunden, dass eine möglichst breite Öffentlichkeit am ISEK beteiligt wird und die Diskussionen deshalb nicht nur digital, sondern auch in Präsenzveranstaltungen geführt werden sollen.

Im ISEK soll die Entwicklung der Stadt ganzheitlich betrachtet werden. So werden zum Beispiel Bauprojekte bereits im Vorfeld auch darauf untersucht, welche Folgen sie für die weiteren Stadtteile Pattensens haben. Dabei sollen unter anderem auch Aspekte wie der demografische Wandel berücksichtigt werden, sodass alle Generationen sich in den Planungen wiederfinden.

Öffentliche Präsenzveranstaltungen sind wegen der Pandemie nicht planbar

Auch die Bürgermeisterin hatte von Beginn an betont, dass sie auf eine möglichst breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am ISEK hoffe. Aufgrund der Corona-Pandemie hätte sie sich jedoch auch vorstellen können, die ersten öffentlichen Gespräche zunächst nur digital zu führen. „Aufgrund der Ratsentscheidung müssen wir jetzt aber abwarten, bis wir verlässlich eine Veranstaltung an einem öffentlichen Ort planen können“, sagt Schumann. Bei der aktuellen Corona-Situation lasse sich noch nicht sagen, wann das sein wird.

Untätig war die Stadtverwaltung jedoch nicht. Die Ausschreibung ist abgeschlossen und ein Unternehmen aus Braunschweig wird das ISEK mit der Stadt entwickeln. „Wir haben jetzt gemeinsam mit dem Unternehmen zunächst die notwendigen Daten zusammengestellt, die die Grundlage für die Diskussion bilden sollen. So werden wir als Anregung für die Gespräche auf mögliche Chancen der Stadt, aber auch auf Defizite hinweisen“, sagt Schumann.

Das ISEK wird viel Personal der Stadtverwaltung binden

Die Stadt wird dann zweigleisig fahren. Es soll sowohl Präsenz- wie auch digitale Veranstaltungen zum ISEK geben. „Das bindet aber auch viel Personal. Da müssen wir noch schauen, wie wir das hinkriegen“, sagt Schumann. Sie stelle sich vor, dass nach dem Auftakt in Kleingruppen über künftige Ziele der Stadt diskutiert wird. „Jede Gruppe muss dann aber auch von uns entsprechend moderiert werden, analog wie auch digital“, sagt die Bürgermeisterin. Sobald das Projekt beginnt, soll es eine große Kampagne geben, damit alle Bürger davon erfahren. Über Details stimmt sich die Stadtverwaltung gerade noch ab.

Die neuen Ideen zur Entwicklung der Stadt werden zur Umsetzung in die Kategorien „kurzfristig, mittelfristig und langfristig“ eingeteilt. „Das hängt vom Aufwand und den rechtlichen Voraussetzungen ab“, sagt Schumann. Wenn zum Beispiel ein Baugebiet neu erschlossen oder erweitert werden soll, müsse zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt oder erweitert werden. Anschließend muss der Rat noch zustimmen. Andere Projekte ließen sich möglicherweise auch kurzfristiger umsetzen. Schumann gibt jedoch bewusst keine Beispiele vor, um die Diskussion jetzt nicht bereits zu beeinflussen.

Von Tobias Lehmann