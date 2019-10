Pattensen

Eine öffentliche Diskussion über die Grundschullandschaft in Pattensen und insbesondere zur geplanten Schließung der Leinetalschule in Jeinsen findet am Montag, 21. Oktober, statt. Die Veranstaltung soll in Form einer Ideenwerkstatt zwischen 18 und etwa 21 Uhr in der Ernst-Reuter-Schule ( KGS), Platz St. Aubin, ablaufen.

Teilnehmen kann jeder Interessierte aus dem gesamten Stadtgebiet. Allerdings ist eine Anmeldung notwendig. Nach Auskunft der Stadtspitze soll dieses Verfahren für eine bessere Durchmischung der unterschiedlichen Interessengruppen sorgen.

Anmeldung per E-Mai ab Montag

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter buergerbeteilung@pattensen.de. Die Teilnehmerliste wird nach Eingang der Anmeldungen erstellt. Die Anmeldung werden zwischen Montag, 7. Oktober, und Montag, 14. Oktober, registriert. Pro Mail kann jeweils ein Teilnehmer gemeldet werden. Eine Rückmeldung seitens der Stadtverwaltung erfolgt ab Dienstag, 15. Oktober.

Wer wegen der Herbstferien die Einladungs-Email ab dem 15. Oktober nicht beantworten kann, sollte dies bei der Anmeldung mitteilen, damit die Stadt es bei der Planung berücksichtigen kann.

Von Kim Gallop