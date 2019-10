Pattensen

Wer sich in den ersten Tagen für die Ideenwerkstatt zur Schullandschaft von Pattensen und zur Leinetalschule Jeinsen anmelden wollte, war zunächst irritiert. Auf der Homepage der Stadt war als E-Mail-Adresse buergerbeteilung@pattensen.de für die Registrierung angegeben. Diese Mail kam prompt mit einer Fehlermeldung an den Absender zurück. Nur mit der korrekten Adresse buergerbeteiligung@pattensen.de, die seit Dienstag auch so auf der Homepage steht, funktioniert es.

Quelle: Kim Gallop

Wer befürchtet, dass er durch die falsche Adresse Nachteile hat, für den hat Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann einen Tipp: Die Mail mit der Fehlermeldung an die korrekte Adresse schicken, dann kann die Stadtverwaltung erkennen, wann die Erstanmeldung versucht wurde.

Die Ideen-Werkstatt ist für Montag, 21. Oktober, 18 bis 21 Uhr, in der Ernst-Reuter-Schule ( KGS) geplant. Teilnehmer müssen sich anmelden. Das ist nur per E-Mail möglich. Es wird eine Auswahl der Teilnehmer getroffen, um eine besserer Durchmischung der Interessengruppen zu erreichen. Aber die Reihenfolge der Anmeldungen spielt bei der Auswahl auch eine Rolle.

Die Anmeldefrist läuft noch und endet am Montag, 14. Oktober. Die Rückmeldung von der Stadtverwaltung erfolgt für alle, die sich angemeldet haben, ab Dienstag 15. Oktober.

