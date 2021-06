Pattensen-Mitte

Geduldig sitzt Dirk Müller in der Hocke und zupft Unkraut aus dem Beet. Stück für Stück arbeitet sich der Hiddestorfer vorwärts. Ein Stück weiter ist Alina Humpert dabei, die Erde aufzulockern. Auf der Stirn von Joachim Schulz haben sich schon eine Menge Schweißperlen gebildet. Er ist mit seiner Frau Gabi dabei, Kohlrabi, Radieschen und Salat zu ernten. Alle haben sich für diese Saison eine Parzelle des Gemüsebeetes von Christina und Christian Redeker am Redener Weg in Pattensen-Mitte gemietet. „Ich bereue die Entscheidung bislang nicht“, sagt Humpert. Das Interesse ist so groß, dass die Betreiber eine zweite Erweiterung anstreben. Doch dazu suchen sie noch eine geeignete Fläche.

Das Landwirte-Ehepaar Redeker hatte schon im Jahr zuvor einen Acker zum gemeinschaftlich nutzbaren Gemüsebeet umfunktioniert. Für diese Saison haben sie die Fläche auf 114 Beete verdoppelt. Mieter können sich entscheiden, ob sie 25 oder 50 Quadratmeter Fläche nutzen möchten. „Die meisten nehmen das kleinere Beet. Das reicht für zwei, drei Personen aus“, sagt Christian Redeker. Das Interesse am Pflanzen, Pflegen und späteren Ernten von gesunden Lebensmitteln ist bei Pattensern und Menschen aus den angrenzenden Städten so groß, dass nicht alle Wünsche nach einem Beet erfüllt werden konnten. „Wir hatten noch mehr Anfragen“, sagt Christina Redeker.

Es gibt 25 verschiedene Gemüsesorten

25 verschiedene Gemüsesorten hat der Besitzer des Grundstücks vorab für alle Mieter eingepflanzt. Dazu zählen Tomaten, Gurken, Spinat, Erbsen, Radieschen, Mangold, Porree, Fenchel, Rote Beete, Kohlrabi, Kohl, Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren und Bohnen. Teilweise sind es mehrere Sorten eines Gemüses. „Wir probieren immer mal etwas Neues“, sagt Christian Redeker. Im April hatte er die Samen in langen Reihen quer über die Beete in die Erde gebracht. Ab Mitte Mai konnten die Mieter ihre Flächen bewirtschaften und eine kleine Freifläche jeweils individuell für den Anbau von Gemüsesorten nutzen.

Dirk Müller hat sich in diesem Jahr erstmals ein Beet gesichert. Quelle: Mark Bode

Laut den Redekers stammen nur etwas mehr als die Hälfte der Nutzer aus Pattensen. Der Rest komme aus Hemmingen, Laatzen, Springe sowie verschiedenen Stadtteilen Hannovers. „Die Leute haben Lust auf Garten“, sagt Christian Redeker. Seine Frau und er hätten mit dem Gemüsebeet „den Zeitgeist getroffen“.

Balkon in Hannover ist für Anbau zu klein

Alina Humpert nimmt sogar den weiten Weg mit dem Fahrrad aus dem hannoverschen Statteil List auf sich, um mindestens zweimal in der Woche nach Pattensen zu gelangen. „Es ist eine schöne Belohnung, wenn man etwas wachsen sieht“, sagt die 19-Jährige. „Mein Balkon ist zu klein“, begründet sie die Entscheidung für das Mieten eines Ackerstücks. Sie genieße es, bis jetzt bereits Radieschen, Spinat und Salat geerntet und verzehrt zu haben. „Hier futtert man sich das ganze Jahr durch das Beet“, sagt Humpert. „Ich finde es super.“ Das regelmäßige Bearbeiten der Fläche störe sie nicht. „Wenn man am Anfang der Saison fleißig ist, hat man später weniger zu tun“, sagt sie.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist der Grund, weshalb Müller so gründlich das Unkraut aus seinem Beet entfernt. In den vergangenen Jahren habe er Gemüse in geringen Mengen auf seinem Balkon in Hiddestorf angebaut. „Eigene Sachen schmecken deutlich besser als gekauftes Zeug“, sagt der 41-Jährige. Jeden zweiten Tag mache er sich aus Hemmingen auf den Weg zum Redener Weg. „Das mache ich total gern“, sagt er. Besonders freue er sich auf die Ernte der Kartoffeln.

Ernte wird in Familie verteilt

Salat, Radieschen und Kohlrabi hat das Ehepaar Schulz in seinem Beet geerntet und in einen Einkaufskorb verstaut. „Mal sehen, was wir daraus machen“, sagt Gabi Schulz. Es fördere die Kreativität in der Küche, wenn man regelmäßig etwas anderes mit nach Hause bringt. Da sie nicht alles alleine aufessen könnten, verteilen sie Teile der Ernte an ihre insgesamt vier Kinder. Das Paar lebt in Hannover in der Nordstadt, ihre Tochter und zwei Enkel in einem Haus unweit des Gemüsebeets. „Für Kinder kann es lehrreich sein, etwas über den Anbau von Gemüse zu erfahren“, sagt Joachim Schulz.

Haben in diesem Jahr die doppelte Gemüsebeetfläche vermietet: Christina und Christian Redeker. Quelle: Mark Bode

Alle neuen Mieter fühlen sich in Pattensen gut aufgehoben. „Es ist ein angenehmes Miteinander“, sagt Gabi Schulz. „Man bekommt zudem wertvolle Tipps“, ergänzt Alina Humpert. Einer dieser Tipps von Christian Redeker ist, dass es ratsam sei, frisch eingepflanztes Gemüse in der Anfangszeit wenig bis gar nicht zu gießen. „Dann entwickeln die Pflanzen tiefere Wurzeln“, sagt der Experte. Allerdings gelte das für weniger gute Böden – in Hemmingen seien diese laut Redeker schon deutlich sandiger – nicht mehr.

Anmeldung für Beet ab Oktober

Die Mieter des aktuellen Jahres haben jeweils ein Vorrecht, ihr Interesse für das nächste Jahr anzumelden. Ab Anfang Oktober wird das Anmeldeformular auf der Internetseite des Gemüsebeetes unter www.gemuesebeet.info für alle freigeschaltet. Eine zweite Erweiterung ist für Pattensen-Mitte nicht geplant. Aber in Hemmingen soll ein zusätzliches Gemüsebeet entstehen. Auch in der Kommune besitzen Redekers Ackerflächen. Noch seien allerdings die Formalitäten nicht geklärt und es fehlen laut des Ehepaares noch erforderliche Genehmigungen der Stadt.

Von Mark Bode