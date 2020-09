Pattensen

„Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie werden wir erst in den kommenden zwei Jahren spüren.“ Das sagte Kämmerin Heike Hessenkamp in der Ratssitzung am Donnerstagabend. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Ramona Schumann stellte sie den Verwaltungsentwurf für den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 vor. Das Defizit werde im nächsten Jahr voraussichtlich 4,2 Millionen Euro betragen und 2022 sogar bei 4,8 Millionen Euro liegen.

Hessenkamp erläuterte, dass Kaufleute immer zwei Jahre Zeit haben, um ihre Gewerbesteuern abzurechnen. „Die Steuereinnahmen der Stadt orientieren sich in diesem Jahr an 2018 und 2019. Da war noch alles in Ordnung“, sagte Hessenkamp. Sie hatte auch die Einnahmen geschätzt, die der Stadt voraussichtlich durch die Pandemie verloren gehen. Demnach betragen sie 2021 rund 1,2 Millionen Euro und 2022 liegen sie bei rund 2 Millionen Euro.

Doppelhaushalt soll der Stadt Zeit verschaffen

Ohne diese Einschnitte würden die Defizite niedriger als 3 Millionen Euro sein. Das ist insofern wichtig, da die Verwaltung im vergangenen Jahr betont hatte, dass die Defizite die Grenze von 3 Millionen Euro künftig nicht mehr überschreiten sollen. Schumann hatte mehrfach gesagt, dass das möglich sein werde. Doch in ihrer Haushaltsrede räumte sie ein: „Fast jedes Jahr passiert etwas, das wir vorher unmöglich einplanen konnten.“

Für Schumann ist es der zweite Doppelhaushalt ihrer Amtszeit. „Die Vorteile liegen darin, dass wir uns ein wenig Zeit zur Bewältigung der vielen vor uns liegenden Aufgaben verschaffen“, sagte sie. Bei jährlichen Haushalten müsse die Kämmerei sonst immer nach Abschluss eines Haushaltes schon wieder mit der Planung des nächsten beginnen. Wenn unerwartete Ausgaben auf die Stadt zukommen, kann dies über einen Nachtragshaushalt geregelt werden. Beim Doppelhaushalt 2016 und 2017 wurde diese Möglichkeit jedoch nicht benötigt.

Investitionen in der Stadt Pattensen

Zahlreiche Investitionen sind für die beiden kommenden Jahre geplant. 2021 will die Stadt Projekte für insgesamt 18 Millionen Euro umsetzen. 2022 sollen 10 Millionen Euro investiert werden.

Projekte 2021

Die größten Projekte 2021:

Für den ersten Bauabschnitt der neuen Grundschule in Schulenburg werden 5 Millionen Euro veranschlagt. Die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte in Schulenburg soll rund 3 Millionen Euro kosten. Zeitgleich soll die zweijährige Sanierung der Grundschule Pattensen mit dem Bau einer neuen Turnhalle abgeschlossen werden. Dafür werden noch einmal 3,5 Millionen Euro fällig. Insgesamt hat das Projekt dann rund 12 Millionen Euro gekostet.

Für Pumpwerke und Hochwasserschutz sind rund 2 Millionen Euro eingeplant, für Straßenerneuerungen 1,3 Millionen Euro und für Kanalbauarbeiten eine Millionen Euro. Der Neubau und die Sanierung der acht Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet wird Jahre dauern. 2021 sind dafür zunächst 800.000 Euro eingeplant. Weitere 780.000 Euro sind für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen.

Projekte 2022

Die größten Projekte 2022:

Der Bau der Grundschule Schulenburg soll 2022 abgeschlossen werden. Für den zweiten Bauabschnitt sind noch einmal weitere 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Jeweils 2 Millionen Euro sind für den Umbau der Leinetalschule in Jeinsen in eine Kindertagesstätte, Sanierungen im Schwimmbad und den Umbau des städtischen Betriebshofs eingeplant.

Für Straßenerneuerungen stehen 1,1 Millionen Euro bereit und für Kanalbauarbeiten eine Million Euro. Für Feuerwehrgerätehäuser sind 500.000 Euro veranschlagt.

So sind die Ausgaben verteilt:

Der größte Anteil der finanziellen Aufwendungen der Stadt fließt als Umlage an die Region Hannover. „Von einem Euro der Stadt Pattensen bekommt die Region im nächsten Jahr 23 Cent und 2022 noch 21 Cent“, erläuterte Hessenkamp. Auf Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sollen in beiden Jahren etwa 18 Prozent der Aufwendungen entfallen und jeweils 14 Prozent auf Abschreibungen und Zinsen sowie auf die Finanzierung der kommunalen Infrastruktur.

