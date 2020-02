Jeinsen

„Das ist wirklich eine gute Nachbarschaft hier“, sagt Karl Stöbe. Der 92-Jährige lebt mit seiner 87-jährigen Frau Anni in Pattensen-Jeinsen. Der Jeinser Hans-Jörg Neef ist zu Besuch. Er hat aber nicht Kekse oder einen Blumenstrauß mitgebracht, sondern seinen Werkzeugkoffer. Geschickt repariert er die Terrassentür der Stöbes, die seit einer Weile klemmt. Neef ist nicht zufällig zu Gast: Er gehört zum Helferteam des ehrenamtlichen Pilotprojekts Helfen & Geholfen Werden des Kirchspiels Jeinsen.

Start mit Aufruf im Gemeindebrief

In Jeinsen, Vardegötzen, Thiedenwiese und Schliekum wurden über den Gemeindebrief Karten zum Ankreuzen verteilt. Damit konnten sich Menschen melden, die Hilfe benötigen, und solche, die anderen helfen wollen. Dazu zählen etwa gesellige Besuche, kleine Reparaturen, Fahrdienste oder auch eine Begleitung zum Einkaufen.

Der Ruheständler Neef, früher als Spezialist für Sicherheitstechnik in ganz Deutschland unterwegs, hat sich als ehrenamtlicher Handwerker gemeldet. „Als Rentner muss man ja noch was um die Ohren haben“, sagt er. Über den Besuch freut sich Karl Stöbe besonders, weil er bis vor wenigen Jahren mit Neef im Volkschor Jeinsen gesungen hat.

Ehepaar Stöbe hat schon Hilfsnetz geknüpft

Um weiterhin möglichst selbstständig leben zu können, hat sich das Ehepaar Stöbe bereits anderweitig Hilfe gesucht. „Der Sozialdienst vom Roten Kreuz kommt und kauft auch für uns ein“, berichtet Anni Stöbe. Auch die Mahlzeiten und Fahrten zum Arzt können so organisiert werden. „Und die Nachbarin von gegenüber mäht unseren Rasen“, sagt Karl Stöbe. „Sie hat Primeln gepflanzt“,ergänzt seine Frau. Außerdem beauftragen beide regelmäßig einen örtlichen Betrieb, der die schwereren Arbeiten im Garten erledigt.

Trotz des bereits bestehenden Hilfsnetzes sehen sich die Senioren im Alltag aber immer mal wieder mit Situationen konfrontiert, die ihre Kräfte übersteigen. So hat der starke Sturm der vergangenen Tage im Garten des Paares den schweren Deckel vom Kompostbehälter geweht. Als Stöbe das erwähnt, geht Neef gleich hinters Haus, um die Kiste wieder fachgerecht zu schließen. „Ich habe Schwierigkeiten beim Laufen“, sagt Stöbe fast entschuldigend. Er ist genau wie seine Frau auf den Rollator angewiesen.

Skatspieler und Gartenhelfer gesucht

Das Projekt Helfen & Geholfen Werden wird von den Gemeindemitgliedern Berit Brunner und Kerstin Reinckens betreut. Nach dem ersten Aufruf haben sich sieben Hilfesuchende gemeldet und acht Personen, die ehrenamtlich Hilfe leisten möchten. So sucht ein Herr weitere Skatspieler, eine Dame bietet Massagen an und möchte im Gegenzug gemeinsam mit anderen kochen. Eine junge Mutter, die täglich mit dem Kinderwagen unterwegs ist, könnte dabei eine Seniorin oder einen Senior zum Spaziergang mitnehmen. Mehrere Interessierte suchen Hilfe bei der Gartenarbeit – doch ausgerechnet für diesen Bereich hat sich noch kein Ehrenamtlicher gemeldet.

Initiative soll noch wachsen

Neef hofft, dass die Initiative des Kirchspiels noch mehr Mitstreiter findet. Die Anwohner aus Jeinsen, Vardegötzen, Thiedenwiese und Schliekum sind im Kirchspiel verbunden. Sie besuchen aber unterschiedliche Kirchen: St. Georg in Jeinsen und die Christophoruskapelle in Schliekum. Beide Orte liegen zwar dicht beieinander, aber Schliekum gehört zu Sarstedt im Landkreis Hildesheim und Jeinsen zu Pattensen in der Region Hannover. Das sollte aber kein Problem sein: Zum gegenseitigen Kennenlernen von Helfern und Hilfesuchenden könnte sich Neef einen gemeinsamen Kaffeenachmittag im Gemeindehaus vorstellen.

Wer bei Helfen & Geholfen Werden mitmachen möchte, meldet sich im Pfarrbüro oder schreibt ein E-Mail an Kg.Jeinsen. Pattensen@evlka.de.

