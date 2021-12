Reden

Die Region Hannover bietet auch in dieser Woche wieder Impfungen gegen das Coronavirus an. Voranmeldungen für die Impfungen im Dorfgemeinschaftshaus Reden am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Dezember, sind nicht möglich. Wer sich impfen lassen will, kann spontan vorbeikommen. Nach dem Wegfall der Mittagspause impfen die Teams an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Gewöhnlich ist nur ein Impfteam eingeteilt. Laut Renate Riedel von der Stadt Pattensen sollen am 17. Dezember allerdings zwei Teams Impfungen verabreichen. „Das bedeutet, dass die Wartezeit an diesem Tag eventuell verkürzt wird und dass 300 Personen statt sonst 150 Personen geimpft werden können“, sagt Riedel.

Weitere Impfungen am 23. und 30. Dezember

Die Region hat zudem mitgeteilt, dass das Impfangebot in Reden voraussichtlich bis mindestens April 2022 aufrecht erhalten wird. Die letzten Möglichkeiten zum Impfen in diesem Jahr bestehen am Donnerstag, 23. und 30. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Heiligabend und Silvester wird es keine Impfangebote geben.

