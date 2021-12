Reden

In Pattensen gibt es in dieser Woche zusätzliche Impfangebote. Am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Dezember, können sich Interessierte im Dorfgemeinschaftshaus an der Landstraße 8 im Pattenser Ortsteil Reden impfen lassen. Die Zeiträume sind an beiden Tagen von 10 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr.

Region: Warteschlange isz möglich

Regionssprecherin Christina Kreutz teilt mit, dass es vor Ort zu Wartezeiten kommen kann. „Wer sich impfen lassen will, sollte daher auf wetterfeste Kleidung achten“, sagt sie. Darüber hinaus müssen alle Impfwilligen ihr Impfbuch und den Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Die Region bittet zudem darum, die erforderliche Einverständniserklärung vorab im Internet auf der Seite des Robert-Koch-Instituts herunterzuladen und auszufüllen.

Seit dem 6. Dezember gilt, dass die Impfzentren zwischen 12 und 13 Uhr für eine Mittagspause geschlossen sind. „Die Hilfsorganisationen leisten uns einen unschätzbaren Dienst“, sagt Regions-Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. „Umso wichtiger ist es, dass die Arbeit so gestaltet ist, dass sie auch leistbar ist. Eine Mittagspause sollte jedem zustehen“, erklärt Hermenau.

Von Mark Bode