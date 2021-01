Pattensen-Mitte

Plötzlich ging es ganz schnell: Die Impfungen gegen Covid-19 haben am Freitag in Pattensen begonnen. Der Großteil der Bewohner des CMS Pflegewohnstifts in Pattensen-Mitte sowie die Mehrzahl der Mitarbeiter wurden mit dem Vakzin versorgt. „Die Organisation lief bislang gut“, sagte Einrichtungsleiterin Martina Brucki am frühen Nachmittag. Anders als beim Impfstart in der Laatzener Einrichtung Haus Grasdorf, seien ausreichend Dosen des Impfstoffes der Pharmaunternehmen Biontech/ Pfizer vor Ort. Ein vierköpfiges Impfteam hat morgens um 9 Uhr mit den Impfungen begonnen. Bis zum Nachmittag war die Arbeit noch nicht abgeschlossen.

Vier Bewohner in Isolation

Alle der 80 Bewohner der vollbesetzten Einrichtung wollten sich laut Brucki impfen lassen. Allerdings bekamen nur 76 die Spritze mit dem Impfstoff. Denn vier Bewohner befinden sich aufgrund eines positiven Covid-19-Befundes noch bis voraussichtlich nächste Woche in Isolation. Bis dahin werden sie nicht geimpft. Ihnen gehe es laut Einrichtungsleiterin gut. Die 23 Senioren aus dem betreuten Wohnbereich kamen anschließend an die Reihe. Auch diese erklärten sich durchgehend bereit, eine Dosis zu erhalten. Erst zum Schluss sollten die Mitarbeiter geimpft werden.

Bei diesen war die Begeisterung in Bezug auf das Impfen allerdings deutlich verhaltener. „Einige waren sehr skeptisch“, sagte Brucki. Von allen 80 Mitarbeitern – davon sind nicht alle in Vollzeit tätig und nicht zwingend im Kontakt mit Bewohnern – willigte laut Brucki „etwas mehr als die Hälfte“ ein, sich impfen zu lassen. Eine grundsätzliche Skepsis oder Angst vor Nebenwirkungen gehörten zu den Gründen. Auch Brucki war zum Ende des vergangenen Jahres noch verhalten. „In der Zwischenzeit hatte ich mich über die möglichen Nebenwirkungen informiert“, sagte sie. Da sie an ihre Mitarbeiter appellierte, sich impfen zu lassen, wollte sie schließlich mit gutem Beispiel voran gehen. „Ich habe schließlich eine Vorbildfunktion“, sagte sie. Außerdem sei sie regelmäßig im direkten Kontakt mit den Bewohnern. Deshalb sei sie bereit, sich impfen zu lassen.

Geschlossenes Bistro wird zum Impfzentrum

Die Bewohner wurden von CMS-Mitarbeitern der Reihe nach in das im Erdgeschoss gelegene und derzeit geschlossene Bistro gebracht. Dort hatte das Team vorab zwei Räume für die Impfungen hergerichtet. Der anwesende Arzt führte laut Brucki vorab jeweils ein kurzes Gespräch mit den Senioren und informierte sich über eingenommene Medikamente. Nach der Impfung wurden die Bewohner wieder auf ihre Zimmer gebracht. „Da sich die Leute möglichst nicht begegnen sollen, verlief das im Einbahnstraßensysten“, erklärte Brucki.

Die Leitung des zweiten Pattenser Altenheims war zu keiner Auskunft zu Impfungen bereit. Martin Behrendt verwies auf Nachfrage erneut auf einen angeblichen Datenschutz.

Von Mark Bode