Koldingen

Koldinger Kinder bereiten sich auf ihren großen Auftritt als Maria, Josef, Hirten und Engel vor. Fleißig üben sie derzeit Szenen der Weihnachtsgeschichte ein. „Da auch in diesem Jahr coronabedingt kein klassisches Krippenspiel aufgeführt werden kann, wird es eine ganz besondere Aktion geben“, kündigt Ole Märtins vom Vorstand der Kapellengemeinde Koldingen an. Der Plan: Am vierten Advent am Sonntag, 19. Dezember, wandert das Krippenspiel durch das Dorf.

Gruppe zieht von Haus zu Haus

Die kleine Gruppe wird nach Voranmeldung von Haus zu Haus ziehen und einen Teil der Weihnachtsgeschichte vortragen sowie vorweihnachtliche Segenswünsche überbringen. Wer möchte, dass das wandernde Krippenspiel zur eigenen Adresse oder als Überraschung zu anderen nach Hause kommt, meldet sich im Pfarramt unter Telefon (05101) 12428 oder per E-Mail an kg.lucas.pattensen@evlka.de an. Märtins kündigt an, dass sich das Organisationsteam zurückmeldet, um die konkrete Uhrzeit abzusprechen. Im Pfarrbüro gibt es kurzfristig Informationen, ob die Veranstaltung aufgrund der dann gültigen Corona-Bestimmungen möglich sein wird.

Von Mark Bode