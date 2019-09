Hüpede

Die Säcke mit Leichtverpackungen („Gelbe Säcke“) sind am Dienstag in Pattensen-Hüpede liegen geblieben. Sie werden am Mittwoch, 4. September, morgens abgeholt.

Wie ein Sprecher des Entsorgungsunternehmens Remondis mitteilte, gab es einen personellen Engpass. Mehrere Fahrer und Lader hatten sich gleichzeitig krank gemeldet. Mit dem verkleinerten Personalstand waren am Dienstag – dem regulären Entsorgungstag im Stadtgebiet von Pattensen – nicht alle Touren zu schaffen. In Hüpede liegen deshalb die Säcke noch an den Straßen.

Remondis bittet deshalb darum, die Säcke über Nacht liegen zu lassen. Sie werden am Mittwoch ab 7 Uhr in Hüpede eingesammelt.

Von Kim Gallop