„Unser Leben hat sich durch die Schulschließungen komplett verändert“, sagt Jens Höfer. Jeden Tag helfen er und seine Frau ihren beiden Töchter Lilith und Marike ein bis zwei Stunden beim Lernen für die Schule. Da beide berufstätig sind, machen sie dies in ihrer Mittagspause und nach Feierabend. „Die Situation ist für Eltern durch den zusätzlichen Zeitaufwand oft sehr schwierig“, sagt der Vorsitzende des Stadtelternrats. Die Kinder müssten sich fast alles selbst erarbeiten und schafften dies meist nicht ohne Unterstützung. „Wir sind aber Eltern und keine Lehrer“, betont der Inhaber eines Elektro-Betriebs in Jeinsen.

Tochter ist fast den ganzen Tag allein zu Hause

Seine zehnjährige Tochter Lilith besucht die fünfte Klasse der KGS. Seit Mitte Dezember ist sie wieder im Homeschooling. „Manchmal hat sie am Tag bis zu drei Videokonferenzen mit Onlineunterricht“, berichtet Höfer. Dennoch fehlten ihr ihre sozialen Kontakte. „Ich würde lieber zur Schule gehen“, sagt die Zehnjährige. „Es fehlt mir, mit meinen Freunden zu quatschen, und im Homeschooling kann ich dem Lehrer keine Fragen stellen, wenn ich etwas nicht verstehe.“ Da auch die meisten Freizeitangebote wegen der Corona-Richtlinien wegfielen, sitze seine Tochter fast den ganzen Tag allein zu Hause, bedauert Höfer.

Seine jüngere Tochter Marike hingegen kann weiterhin regelmäßig zur Schule gehen. Als Grundschülerin darf die Siebenjährige am Wechselunterricht mit geteilten Klassen, dem sogenannten Szenario B, teilnehmen. Da die kleine Grundschule in Jeinsen nur sehr wenig Schüler hat, darf sie sogar täglich in den Unterricht. Dabei können Höfer und seine Frau selbst entscheiden, ob sie Marike zur Schule schicken oder lieber zu Hause lassen. Denn die Teilnahme am Präsenzunterricht, die nur für Grundschüler und Schüler von Abschlussklassen erlaubt ist, ist freiwillig. Eltern können ihre Kinder jederzeit freistellen lassen.

Alle Jeinser Grundschüler gehen zur Schule

Doch nur wenige Eltern machen von der Möglichkeit Gebrauch. Im Gegenteil. „Sie sind froh, dass ihre Kinder zur Schule gehen können“, sagt Arne Ellenberg, Leiter der Grundschule in Jeinsen. Dort sei kein einziges Kind vom Unterricht befreit. „Wir sind eine sehr kleine Schule, und die Schüler wohnen alle im Ort, sodass sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen“, sagt der Schulleiter. Auch in den kleinen Klassen und auf dem Pausenhof sei die Ansteckungsgefahr gering.

„Wir haben eine Kombiklasse mit Schülern aus der ersten und zweiten Klasse“, sagt Ellenberg. Diese besuchten zur Zeit elf Jungen und Mädchen. In die dritte Klasse gingen fünf, in die vierte Klasse zehn Kinder. Auch diese beiden Klassen sind normalerweise zusammengelegt. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, seien sie jetzt jedoch getrennt worden. „16 Schüler dürfen zur Zeit maximal in einer Klasse sein“, erklärt Ellenberg. „Mit 15 sind wir da schon sehr nah ran gekommen, sodass wir auf Nummer sicher gehen wollten.“

An der KGS ist das Bild ähnlich. Laut dem stellvertretenden Schulleiter Andreas Ulrich dürfen von den insgesamt 983 Schülern 132 im Szenario B zur Schule kommen, weil sie eine Abschlussklasse besuchen. Von diesen haben lediglich 31 Eltern ihre Kinder von der Präsenzpflicht befreien lassen. In der Nachbarkommune Laatzen ist es nicht anders. Auch dort gehen die meisten Schüler, die es dürfen, zur Schule.

Kritik an Land und Bund

„Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich mein Kind zur Schule schicke und es nicht aus Vorsicht zu Hause lasse“, sagt Höfer. An der Grundschule Jeinsen sei die Ansteckungsgefahr gering, und seine siebenjährige Tochter, die jetzt die zweite Klasse besucht, habe bereits Lerndefizite. Durch die Schulschließungen habe sie bislang nur etwa ein halbes Jahr regulären Unterricht gehabt. „Ein Grundschulkind in der ersten und zweiten Klasse kann aber noch nicht selbstständig zu Hause arbeiten“, kritisiert der Stadtelternratsvorsitzende. „Homeschooling ist für Kinder in diesem Alter nicht ausreichend.“ Daher sei der Präsenzunterricht vor allem für jüngere Kinder sehr wichtig.

In diesem Zusammenhang sieht Höfer die Landes- und Bundesregierung in der Pflicht. „Damit die Kinder zur Schule gehen können, hätte man wesentlich mehr machen können“, kritisiert er. So seien die Schulen bis heute nicht mit Infektionsschutzmaßnahmen wie Plexiglasscheiben an den Arbeitsplätzen oder Luftreinigern ausgestattet worden.

