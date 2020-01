Pattensen

Die Mitglieder des Finanzausschusses haben in der vergangenen Woche mit knapper Mehrheit für den aktuellen Entwurf des Haushalts 2020 gestimmt. Wird der Haushalt jetzt in der Ratssitzung am Donnerstag, 30. Januar, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule endgültig verabschiedet? Die Zeit drängt. Denn nach der Verabschiedung des Haushalts durch den Pattenser Rat muss noch die Region Hannover als zuständige Kommunalaufsicht für Pattensen zustimmen. Erst dann können die im Haushalt geplanten Projekte wie zum Beispiel Straßensanierungen veranlasst werden.

CDU spricht sich gegen den Haushalt aus

Im Finanzausschuss hatten die drei Vertreter der CDU-Fraktion gegen den Haushalt gestimmt. Sie hatten zahlreiche Einsparvorschläge gemacht, von denen im Ausschuss nicht alle befürwortet wurden. Die CDU-Fraktion ist mit zwölf Mitgliedern die größte Gruppe im Rat. Die Fraktionsvertreter der SPD (neun Stimmen im Rat), den Unabhängigen (vier Stimmen) und den Bündnisgrünen (drei Stimmen) sprachen sich jedoch für den Haushalt aus. Die Fraktion der Freien Wähler (zwei Stimmen) hat im Finanzausschuss kein Stimmrecht.

Neubau einer Kita in Schulenburg wird diskutiert

Zu den weiteren großen Themen zählen der Neubau einer Grundschule und einer Kindertagesstätte in Schulenburg. Der Neubau der Grundschule ist unstrittig. Bei der Kita stellt sich jedoch die Frage, ob zunächst eine temporäre Einrichtung gebaut oder gleich eine dauerhafte Lösung geschaffen wird. Zudem wird darüber diskutiert, ob Grundschule und Kita an einem gemeinsamen Standort errichtet werden sollen. Der Bauausschuss wie auch der Schulausschuss haben keine Empfehlung zu diesem Thema ausgesprochen. Die ebenfalls für die Ratssitzung am Donnerstag angekündigte Diskussion über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wird abgesetzt.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann