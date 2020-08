Pattensen-Mitte

Die Untersuchungen zu der nächtlichen Schlägerei im Pattenser Bad am vergangenen Sonntag dauern an. Die Beamten der Polizeistation Pattensen haben die Ermittlung übernommen. „Da es so viele Beteiligte gab, müssen wir jetzt erstmal umfassend sondieren“, teilt Hauptkommissar Ernst Knolle auf Anfrage mit. Eine angemeldete private Feier auf dem Gelände des Pattenser Hallen- und Freibads ist gegen 1.30 Uhr am Sonntag von mehreren Männern gestört worden. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten.

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung

Vier der Männer konnte die Polizei noch vor Ort festnehmen. „Nähere Details kann ich wegen der laufenden Ermittlung zurzeit noch nicht nennen. Soweit wir bis jetzt wissen, scheint es sich aber um ein zufälliges Aufeinandertreffen gehandelt zu haben und keine geplante Aktion gewesen zu sein“, sagt Knolle. Ermittelt wird wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung. Zu der konkreten Zahl der beteiligten Personen will Knolle sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht äußern.

Von Tobias Lehmann