Pattensen

Mehr als ein Dutzend ehrenamtlich Aktive sind derzeit dabei, ein traditionelles Pattenser Frühlingsevent vorzubereiten. Anfang Mai richten sie den alljährlichen Benefizflohmarkt zu Gunsten des Bad-Fördervereins Rettungsring aus. In diesem Jahr soll der Flohmarkt, der vor 18 Jahren erstmals veranstaltet wurde, ausnahmsweise nicht nur an einem Wochenende, sondern gleich an acht Tagen stattfinden: vom 1. bis zum 8. Mai, täglich von 11 bis 17 Uhr.

„Der Flohmarkt ist inzwischen für viele ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt geworden. Zusammen mit dem von uns ebenfalls organisierten Kränzemarkt zum Advent kommen da oft jährlich rund 10.000 Euro zum Erhalt unseres Hallen- und Freibades zusammen“, sagt Heidemarie Langrehr. Seit über 16 Jahren organisiert sie den Spendensammelflohmarkt, dessen Idee einst von der Pattenserin Helga Eichinger stammte.

Zur Galerie Der traditionelle Benefiz-Flohmarkt am Pattenser Bad soll auch in diesem Jahr stattfinden: Das Team streckt die Veranstaltung diesmal auf acht Tage – mit Abstand und Registrierung.

Da die Menschen sich coronabedingt offenbar mehr Zeit zum Aufräumen nehmen, hat das Flohmarktteam diesmal mehr Sachspenden als sonst im Angebot. Dafür wurden auf dem Freigelände eigens drei Zelte aufgestellt. Thematisch sind diese – nach Zelten getrennt – für Dekoartikel, Kinderspielzeug und Sportartikel vorgesehen. Im Erdgeschoss des Hallenbades sind zudem zahlreiche Tische, Regale und Ablagen mit Hausrat bestückt – von chinesischem Teeservice über Sektgläser bis hin zu kleinen Elektroartikeln. Auch Bücher, CDs und Puppen, Modeschmuck, ein dekorativer Schachspieltisch und sogar Replika von zwei Steinschlosspistolen warten hier auf Liebhaber.

Der Flohmarkt soll an allen acht Tagen ohne vorherige Anmeldung spontan von jedermann besuchbar sein – unter Einhaltung der geltenden Corona-Hygienebestimmungen. So muss sich jeder Flohmarktbesucher am Eingang mit seinen Daten, die nach 14 Tagen gelöscht werden, registrieren lassen und darf sich nur mit medizinischem Mund-Nasenschutz und unter Einhaltung des Mindestabstandes auf dem Gelände bewegen. Im Einsatz sind rund 20 Ehrenamtliche, die im Schichtdienst darauf achten, dass nicht zu viele Besucher gleichzeitig auf dem Flohmarkt unterwegs sind.

Personenzahl wird begrenzt

„Wir gehen davon aus, dass durch diese zeitliche und räumliche Verteilung und Personenbegrenzung eine erfolgreiche Veranstaltung möglich ist“, sagt Langrehr. Sie ist sichtlich zufrieden, dass das Flohmarktteam auch in Corona-Zeiten bereit steht. Ein Dutzend Helfer seien bereits von Anfang an dabei. In der Pandemiezeit sei das Engagement nicht nur eine Möglichkeit, einmal auf andere Gedanken zu kommen. „Es ist auch der Antrieb, aktiv als Bürger etwas für Pattensen und den Erhalt des Bades zu tun“, sagt Langrehr.

Auch Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann lobt das emsige Flohmarktteam: „Es ist ein Geschenk, in Zeiten wie diesen Menschen zu haben, die sich ehrenamtlich so für uns engagieren.“

Von Torsten Lippelt