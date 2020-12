Pattensen

Gute Nachricht für Pattensen: Die Zahl der aktuell mit Corona infizierten Menschen liegt im Stadtgebiet bei 27. Das teilte die Region Hannover am Mittwochmittag mit. Am Vortag war es noch eine Person mehr. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Pattensen 112 Infizierte gezählt. Der Wert hat sich im Vergleich zum Dienstag nicht verändert. In der gesamten Region wurden seit Auftreten der ersten Infektionen 12.669 Fälle registriert.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt in Pattensen auf 80,3

In Pattensen sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert immer weiter. Wie die Region mitteilte, liegt die Zahl der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner inzwischen nur noch bei 80,3. Einen Tag zuvor war dieser Wert mit 100,4 noch dreistellig.

Am Mittwochmittag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 2108 Menschen infiziert. Nach der Landeshauptstadt mit 1068 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle in Langenhagen (127) und Garbsen (120). Die wenigsten Infizierten gibt es derzeit in Uetze (sieben), Burgwedel (zehn) und Wennigsen (elf).

221 Personen aus der Region starben infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode