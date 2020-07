Pattensen-Mitte

Das Eiscafé an der Marienstraße in Pattensen hat neue Besitzer. Seit 1. Juni betreiben die Italiener Carmelo Anthony Ferlito und Giuseppe Sardella mit ihrem Team das Café. Eine Verzögerung der Eröffnung wegen der Corona-Pandemie gab es nicht. „Wir hatten geplant, zu diesem Termin zu eröffnen“, sagt Ferlito.

Seinem Geschäftspartner Sardella gehört bereits ein Eiscafé in Burgdorf. Für den 23-Jährigen jedoch ist es das erste eigene Unternehmen. „Es hat sich einfach angeboten, das Eiscafé zusammen zu betreiben“, sagt der Sizilianer, der vor rund drei Jahren aus Italien nach Hannover gezogen ist. Unterstützt werden die Betreiber von Ferlitos Ehefrau Ramona Catarisano und seinem Cousin Brandon Licciardello, die gemeinsam mit Ferlito aus Sizilien nach Norddeutschland gekommen sind. „Wir fühlen uns hier in Pattensen sehr wohl, die Menschen sind alle sehr freundlich“, sagt Licciardello.

Anzeige

Carmelo Anthony Ferlito und seine Ehefrau Ramona Catarisano betreiben das Eiscafé seit 1. Juni. Quelle: Stephanie Zerm

Weitere HAZ+ Artikel

Eiscafé heißt jetzt Fiordilatte

Auch einen neuen Namen hat das Eiscafé bekommen. Namensgeber ist eine traditionelle italienische Eissorte, das Fiordilatte, ein Milcheis. Insgesamt gibt es rund 24 verschiedene Sorten, die in einer eigenen Manufaktur in Burgdorf hergestellt werden. Neben Klassikern wie Schokolade, Erdbeere und Zitrone gibt es auch ausgefallene Sorten wie Whiskey, Butterkeks oder Litschi.

Mehr als 20 Sorten Eis werden in der eigenen Manufaktur in Burgdorf hergestellt. Quelle: Stephanie Zerm

Neue Inhaber machen auch neapolitanische Pizza

Vor der Eröffnung hat das Team die Räumlichkeiten renoviert und dabei im Keller einen Pizzaofen eingebaut. Denn im Vergleich zum Vorgänger bietet das Fiordilatte auch neapolitanische Pizza, Salate und Antipasti an. „Alle Zutaten stammen aus Italien“, sagt Ferlito, der aus einer sizilianischen Pizzabäcker-Familie stammt und sein Handwerk in Italien gelernt hat.

Neben Eis gibt es auch neapolitanische Pizza im Fiordilatte. Quelle: privat

„Leider hat es sich noch nicht rumgesprochen, dass man bei uns auch Pizza essen kann“, sagt der 23-Jährige. Er hoffe jedoch, dass sich dies noch ändere. „Wenn es gut läuft, werden wir den Pizzaofen nach oben in den Gastraum stellen, so dass die Gäste sehen können, wie ihre Pizza hergestellt wird“, kündigt er an. Außerdem sei für den Winter ein Pizzabringdienst geplant. Geöffnet ist täglich von 11 bis 21 Uhr.

Schon Per Mertesacker liebte das Eiscafé

Das Eiscafé gegenüber der Grundschule hat in Pattensen bereits Kultstatus. Es wurde 1980 eröffnet und hat schon mehrere Inhaberwechsel hinter sich. Am längsten betrieb die italienische Familie Leo das Café, die dort von 1984 bis 2011 Eis verkaufte. Etliche Generationen von Grundschülern haben sich dort nach der Schule regelmäßig ein Eis gegönnt. Auch der ehemalige Fußballprofi Per Mertesacker liebte die Eisdiele in seiner Kindheit und hat sich dort oft nach der Schule mit Freunden getroffen.

Der frühere Inhaber, Luigi Calderoni, hatte das Eiscafé unter dem Namen Mio Zuccherino seit rund vier Jahren betrieben. Da er aufhören wollte, hat er es dem jetzigen Inhaber und Betreiber einer Eisdiele in Burgdorf, Giuseppe Sardella, zur Übernahme angeboten. Dieser ist jetzt der vierte Betreiber des Eiscafés.

Geöffnet ist täglich von 11 bis 21 Uhr.

Von Stephanie Zerm