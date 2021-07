Pattensen-Mitte

Wenn Francesco Caracciolo die Spiele der italienischen Nationalmannschaft im Fernsehen verfolgt, ist er mit großer Leidenschaft dabei. „Gefühlt spiele ich immer mit“, sagt der 29-jährige Mitarbeiter des Eiscafés Fiordilatte in Pattensen-Mitte. Mit Begeisterung hat er den Einzug der „Squadra Azzurra“ ins Finale der Europameisterschaft verfolgt. Er und weitere italienische Gastronomen aus Pattensen sind vor dem Endspiel am Sonntag (21 Uhr, ZDF) verhalten optimistisch, dass es mit dem Europameistertitel klappt. Unterstützung bekommen sie dabei von einem weiteren Gastronomen, dem Dänen Lars Elmgaard Thiele.

Koch verfolgt Spiele in der Küche auf kleinem Laptop

„Viele unterschätzen Italien. Es wird bestimmt knapp, aber die werden das Ding schon holen“, sagt Arnes Sacca Bruno, Betreiber des La Pasta. Sein Vater, Giuseppe Sacca Bruno, nickt zustimmend. Die bisherigen Partien der Italiener konnte der 27-Jährige allerdings nicht in Ruhe genießen. „Ich muss zu den Zeiten halt arbeiten“, sagt er. Wenn er in der Küche beschäftigt war, konnte er nicht einmal sein blaues Italientrikot überstreifen. „Das könnte am Grill schnell Feuer fangen“, erklärt Sacca Bruno.

Passend zur EM präsentiert Francesco Caracciolo ein Eis in den Farben der italienischen Flagge. Quelle: Mark Bode

Er habe bei den Spielen der italienischen Nationalmannschaft immerhin auf einem kleinen Laptopbildschirm einen Livestream laufen lassen. „Vereinzelte Abschnitte konnte ich mitbekommen“, sagt Sacca Bruno. Am Sonntag will er gerne für interessierte Fußballfans ein kleines coronakonformes Public-Viewing-Event starten und die Partie möglichst von der ersten bis zur letzten Minute verfolgen. „Wenn wir gewinnen sollten, geben wir eine kleine Runde aus“, kündigt der Gastwirt an.

Gastronomen rechnen mit knappem Ausgang

Er hofft darauf, dass die Partie bereits nach 90 Minuten Spielzeit entschieden sein wird. „Das wäre für das Herz sicherlich besser“, sagt Bruno. Der aus Messina stammende 27-Jährige rechnet aber eher mit einer Entscheidung nach Verlängerung oder gar Elfmeterschießen. „Da hätten wir aber die besseren Karten gegenüber den Engländern“, sagt er.

Giuseppe Sacca Bruno, Vater des Restaurantchefs vom La Pasta, freut sich auf ein spannendes Finale am Sonntag. Quelle: Mark Bode

Auch Caracciolo rechnet mit einem spannenden Duell auf Augenhöhe, das in die Verlängerung gehen könnte. Das spannende Viertelfinale habe er mit Freunden und Mitarbeitern beim Pizzaessen verfolgt. Am Sonntag will der Fan von Juventus Turin aber lieber an der Seite seiner Frau und Tochter sein. „Ruhiger werde ich dennoch nicht sein“, sagt er mit einem Lachen. Immerhin wird er ein altes Trikot der Nationalmannschaft, das lange Zeit im Schrank gelegen hat, wieder herauskramen und überstreifen. „Das bringt hoffentlich Glück.“

Nur noch vom Finale träumen, kann Lars Elmgaard Thiele. Der Däne, der das Café „Zum Dänen“ betreibt, hatte am Mittwochabend mit seiner Nationalmannschaft vor dem Fernseher mitgefiebert. „Ich bin voll dabei“, sagt er tags darauf. Mit dem Trikot, das Dänemark beim sensationellen EM-Titel 1992 trug, saß er vor dem Fernseher, im Hintergrund hing eine große dänische Flagge. Doch es brachte kein Glück. „Wir waren in dem Spiel nicht so gut. Dennoch war die Niederlage aufgrund des umstrittenen Elfmeters sehr unglücklich“, sagt Thiele.

Pattenser sprechen Thiele häufig auf Fußball an

Lars Elmgaard Thiele, Betreiber des Cafés "Zum Dänen", hat in diesem Trikot der dänischen Nationalmannschaft von 1992 sämtliche EM-Spiele verfolgt. Quelle: Mark Bode

„Schade“ und „Pech“ – das waren die häufigsten Kommentare, die er am Folgetag des Halbfinal-Aus gegen England von Kunden und vorbeifahrenden Radfahrern zu hören bekam. In den zurückliegenden Wochen sei Thiele hundert Mal am Tag auf die dänische Nationalmannschaft angesprochen worden. „Die Leute wissen, dass ich ein großer Fußballfan bin“, sagt er. Doch der Fußball geriet bei ihm nach dem Herzstillstand von Christian Eriksen im ersten Spiel zur Nebensache. „Da war meine ganze Euphorie für einige Tage komplett weg“, gesteht Thiele. Die kehrte aber wieder, nachdem bekannt wurde, dass sich Eriksen vom Zusammenbruch gesundheitlich erholen würde.

Vorerst hofft er nur auf die erfolgreiche Qualifikation zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar. „Wir haben eine starke Mannschaft“, sagte Thiele. Obwohl seine Dänen am Sonntag nicht dabei sind, wird er das EM-Finale trotzdem verfolgen. Allerdings mit deutlich weniger Emotionen als die Italiener in Pattensen. „Hauptsache, es wird ein schönes und unterhaltsames Spiel“, sagt er. Wem er mehr die Daumen drückt? „Eigentlich mag ich England, aber Italien hat mit seinem Fußball begeistert. Ich wünschen ihnen den Sieg etwas mehr.“

Von Mark Bode