Schulenburg

Die Corona-Pandemie bezeichnet Hans-Jürgen Rook als „enorme Belastung“. Dem Prokuristen des Unternehmens JRS Prozesstechnik in Pattensen-Schulenburg machen beispielsweise teils brechende Lieferketten zu schaffen. Um so erfreulicher sei daher die erfreuliche Nachricht gewesen, dass der Betrieb kürzlich als Finalist des „Großen Preises des Mittelstandes“ ausgezeichnet wurde. „Die Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit“, sagt Rook. Das besondere an dem Preis: Die Unternehmen konnten sich nicht selbst ins Spiel bringen, sondern müssen von einem Dritten vorgeschlagen werden. Das hatte die Stadt Pattensen übernommen.

„Neben den innovativen und nachhaltigen Produkten verfügt JRS Prozesstechnik über ein zertifiziertes Energiemanagement und dient als Vorbild für nachhaltiges Handeln“, sagt Pattensens Wirtschaftsförderer Arne Schütt. „Darüber hinaus gibt es ein starkes regionales Engagement für Auszubildende und Beschäftigte“, ergänzt er. Deshalb sei es für ihn selbstverständlich gewesen, das Unternehmen für den Preis vorzuschlagen. „Der Betrieb ist eines der wichtigsten Unternehmen in Pattensen, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Gewerbesteuereinnahmen“, sagt Schütt.

Teilnahme regt Reflexion an

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Sales Manager Sascha Seeger. „Der sinnvollste Aspekt dieser Teilnahme am Preis ist, dass man reflektiert: Entwickeln wir uns weiter oder stagnieren wir?“ Das bestätigt Rook: „Bei der komplexen Beurteilung der Teilnehmer zählen viele verschiedene Komponenten“, sagt der Prokurist. Auf der Auszeichnung wolle sich das Unternehmen nun allerdings nicht ausruhen. Es sei wichtig, sich stets weiterzuentwickeln, sagt Rook.

Preis wird seit 1994 vergeben

Der Große Preis des Mittelstandes wird seit 1994 von der Oskar-Patzeld-Stiftung vergeben. Neben einem Sieger werden fünf Finalisten ausgezeichnet. Die Wettbewerbskriterien sind die Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung, Engagement in der Region sowie Service, Kundennähe und Marketing.

In der Begründung der Würdigung heißt es: „JRS Prozesstechnik hat sich der Forschung, Entwicklung und Verarbeitung hochwertiger Faserstoffe aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen verschrieben. Hierzu zählen Getreide- und Fruchtfasern sowie Holz und daraus gewonnener Zellulose.“ Dabei handele es sich um eine innovative grüne Technologie mit Visionen. „Somit setzt das Unternehmen Maßstäbe für funktionssichere und qualitativ hochwertige Zusätze für moderne Asphaltkonzepte.“

Von Mark Bode