Jean Autret setzt sich auf seinen kleinen Hocker, rückt diesen an sein aufgebautes elektronisches Schlagzeug heran. In beiden Händen hält er jeweils einen Drumstick und beginnt schließlich mit dem Spielen auf den E-Drums. Nach 30 Sekunden hört der 68-Jährige auf und sagt: „Alleine macht das irgendwie keinen Spaß. Es fehlen die anderen.“ Die anderen, von denen der in Pattensen lebende Autret spricht, sind die Bandkollegen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind gemeinsame Proben immer noch nicht möglich. Wenngleich ihm die Abende mit den anderen Musikern fehlen, hat er genügend andere Leidenschaften, denen der Jeinser nachgehen kann. Und wenn gerade mal nichts ansteht, kann Autret in Erinnerungen schwelgen und an besondere Momente auf großen Bühnen zurückdenken. Wie einst mit Udo Lindenberg.

Schlagzeug ist „Bumm“ und „Tack“

„Schlagzeug ist für mich ,Bumm‘ und ,Tack‘“, sagt Autret. Er orientiere sich bei seiner Spielweise an seinem Vorbild Phil Rudd von AC/DC. Keine Schnörkel. Keine großen Spielereien. Stoisch. Das habe auch Lindenberg vor mehr als 30 Jahren an Autret geschätzt. Beide seien diesbezüglich auf einer Wellenlänge gewesen. Autret erinnert sich an einen Spaziergang 1988 in Hamburg mit dem Sänger und zitiert ihn: „Auf der Bühne bist du der King. Du bist das Herz der Band. Wenn das Herz nicht richtig schlägt, läuft es in der Band nicht gut.“

Jean Autret (rechts, mit Glas in der Hand) wird offiziell von Udo Lindenberg (stehend) in das Panikorchester eingeführt. Quelle: Repro: Mark Bode

Das habe Autret verinnerlicht. „Bei Konzerten spiele ich fast immer mit geschlossenen Augen“, sagt er. Er höre dann in sich hinein und versinke gänzlich in der Musik. Aufgrund der meist geschlossenen Augen habe er die – von ihm grob geschätzt – 10.000 Zuschauer beim Konzert im Januar 1990 in Leipzig kaum wahrgenommen. „Dazu kam noch, dass ich aufgrund der Scheinwerfer sowieso nicht richtig was sehen konnte.“ Ob er vor 100 Menschen oder mehreren Tausend spielt, mache für ihn keinen Unterschied. Er wolle immer alles geben. Dieses Ereignis in Leipzig, von dem es einen Livemitschnitt gibt, ist bei Autret besonders in Erinnerung geblieben. „Die Leute sind ausgeflippt“, sagt er.

Musikerleben hat auch Schattenseiten

„Es ist immer mein Traum gewesen, musikalisch ganz oben zu sein“, sagt der Schlagzeuger. Allerdings habe die Tour damals auch die Schattenseiten aufgezeigt. In der Öffentlichkeit hätte die Gruppe nie ungestört sein können. „Das war eine sehr anstrengende Zeit, ein enormer Druck lastete auf mir.“ Er habe mehrere Kilogramm an Gewicht abgenommen. Aufgrund der belastenden Situation sei nach der etwa sechswöchigen Tour kreuz und quer durch die Republik für Autret Schluss gewesen mit den großen Bühnen. Und zunächst sogar Schluss mit der Musik.

In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung wird im Januar 1990 darüber berichtet, dass Jean Autret mit Udo Lindenberg auf Tour gehen wird. Quelle: Repro: Mark Bode

Als Kind war es für ihn noch unvorstellbar, später einmal Rockmusik zu spielen. Er habe in seiner französischen Heimat in Laon – liegt zwischen der belgischen Grenze und Paris – zunächst nur Klassik gehört. Rossinis Ouvertüre zu „Die diebische Elster“ hatte ihn besonders gepackt. „Das Bombastische hatte mich fasziniert. Ich flog dabei mit“, sagt Autret. Alles änderte sich, als er mit einem kleinen Empfänger den Sender „Radio Caroline“ hörte, der vor Großbritanniens Küste von einem Schiff aus sendete. Der Song „Friday On My Mind“ von Easybeats habe ihn besonders gefesselt. „Ich dachte nur: Wow, was ist das denn? Das Lied geht richtig ab.“

Zu dicke Finger für Gitarre und Bass

Seine Finger seien nicht für das Gitarren- oder Bassspiel geeignet. „Die sind zu dick“, sagt er und blickt auf seine Hände. „Keyboard fand ich damals zu kompliziert.“ Deshalb blieb nur das Schlagzeug als Instrument übrig. Bei einem Ausflug mit seiner Mutter habe er sich in einem Souvenirladen in einem Park bei Paris für zwei Francs zwei chinesische Essstäbchen gekauft. „Die dienten mir als Drumsticks, um zu Hause auf alten Waschmittelverpackungen herumzutrommeln.“ Als er 15 Jahre alt war, habe er sich die ersten Teile eines Schlagzeugs kaufen können – eine High Hat und eine Snare. Der Rest kam später hinzu. Das Spielen habe er sich in den folgenden Jahren selber beigebracht.

Nach einem Aufenthalt in einer eigens von ihm gegründeten Kommune zog es ihn 1973 durch private Kontakte nach Deutschland. Er arbeitete nach erfolgreicher pädagogischer Ausbildung in verschiedenen Einrichtungen und landete 1978 in Hannover. Dort lernte er andere Musiker kennen und spielte bei „Emil und die Detektive“. Über Verbindungen in der Szene kam schließlich der Kontakt zu Lindenberg zustande.

Erst 2003 spielt Autret wieder

Weshalb Autret nach der damaligen Tour seine Drumsticks für viele Jahre an den Nagel gehängt hatte, könne er kaum erklären. „Irgend etwas ist damals in mir zerbrochen“, sagt er. Er habe sich in der Zeit lieber auf seine zusätzliche Ausbildung zum Therapeuten konzentriert und eine Stelle an der Medizinischen Hochschule in Hannover in der Psychiatrie erhalten. Als beim Sommerfest 2003 eine Band auftreten sollte, fehlte dieser ein Drummer. Autret, der eigentlich Pommes für die Besucher frittieren sollte, sei eingesprungen. „Das hatte wieder Spaß gemacht“, sagt er. Das Feuer für die Musik war wieder in ihm entfacht.

Er spielte in den Folgejahren in mehreren Gruppen. Derzeit ist er in drei Projekten eingebunden: H5 mit harmonischem Rock, die Coverband French Connection und die deutschsprachige Combo Jenseits aus Hameln. Mehrfach in der Woche standen bis zur Corona-Pandemie gemeinsame Proben an. „Derzeit arbeiten wir mit H5 an einem neuen Album“, sagt Autret. Das sei auch mit Abstand möglich. Jeweils nur mit dem Tontechniker im Probenraum nahm der Schlagzeuger seine Klänge auf. Danach folgen die weiteren Instrumente in separaten Tonspuren. In seinem Tonstudio in Hannover-Wülfel ist Autret derzeit nur selten. „Ich schaue mal nach dem Rechten.“

Autret sorgt sich um Kulturschaffende

Durch die Corona-Krise hätten er und seine Bands keine großen Nachteile. „Als Rentner bin ich nicht auf Geld von Auftritten angewiesen. Aber anderen geht es ganz schön dreckig“, sagt er. Autret fürchtet, dass nicht alle Veranstaltungsorte und Kulturschaffenden nach der Pandemie noch immer da sein werden.

Er kann sich auch abseits der Musik beschäftigen: Der leidenschaftliche Sammler schaue gerne Filme oder restauriere Möbel. „Am Haus fällt zudem immer was an“, sagt der 68-Jährige, der seit 1988 mit seiner Lebensgefährtin in Jeinsen lebt. „Ich konnte mir früher nie vorstellen, einmal auf dem Dorf zu sein. Jetzt genieße ich die Ruhe und das Grün vor der Haustür.“ Ein Schlagzeug hat er zu Hause nicht, um seine Partnerin nicht zu nerven, wie er sagt. Er hofft, noch einige Jahre am Schlagzeug spielen zu können. Bald können wohl auch seine Bandkollegen zu den Proben wieder dazukommen.

