Nach Politik und Verwaltung haben sich jetzt auch eine Reihe von Eltern aus Jeinsen zum Standort der künftigen Grundschule in Schulenburg zu Wort gemeldet. Sie fordern, den Neubau an der Domänenkreuzung zu errichten.

Hintergrund sind die Pläne der Stadt, die Kinder aus Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen ab dem Jahr 2022 nach Schließung der Leinetalschule in Schulenburg unterrichten zu lassen. Zwei Alternativen stehen derzeit zur Wahl: Der sogenannte Standort Nord an der Domänenkreuzung und der Standort Süd neben dem Neubaugebiet am Amtshof. Die Verwaltung hat sich für den Standort Süd ausgesprochen, von der Politik kommen unterschiedliche Signale und verschiedene Vorschläge. Der Rat will am Donnerstag, 23. April, die Entscheidung treffen.

„Standort bietet gute Erreichbarkeit für alle Schüler“

„Der Standort bietet für alle Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern der betroffenen Stadtteile die bestmögliche Erreichbarkeit“, findet die Jeinserin Nicole Sarnowski. Der Ort sei für Schüler aus Jeinsen besser und sicherer zu erreichen. Beim Standort Süd müssten die Jeinser Schüler durch Schulenburg fahren und dabei noch „zahlreiche Kreuzungen und gefährliche Schnittpunkte“ überqueren. Wiebke van den Engel weist darauf hin, dass viele Eltern ihre Kinder auch mit dem Auto bringen werden. „Elterntaxis durch Schulenburg wären vorprogrammiert. Lärmbelästigung und CO2-Ausstoß inklusive.“

Inga Meyer sagt, dass die Jeinser Eltern bei der Diskussion um die Schließung der Leinetalschule wenig Unterstützung durch die Ratsfraktionen erfahren haben. Dies habe zu einem Vertrauensverlust geführt. „Jetzt ist es an der Zeit, ein versöhnliches Ende zu finden, damit eine Verschmelzung der Grundschulen Jeinsen und Schulenburg eine erfolgreiche Zukunft hat“, sagt sie und spricht sich ebenfalls für den Standort Nord aus.

Ortsbürgermeister Günter Kleuker unterstützt die Eltern

Politische Unterstützung bekommen die Eltern von den Ratsmitgliedern Günter Kleuker, Ortsbürgermeister in Jeinsen, und Dirk Meyer, Ortsvorsteher in Vardegötzen. „Für den Jeinser Ortsrat und die Jeinser Eltern darf es nur eine Entscheidung geben: Die für die Domänenkreuzung“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Ratssitzung am Donnerstag, 23. April, beginnt um 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen. Wegen des Abstandsgebots in der Coronakrise dürfen nur 20 Gäste teilnehmen. Diese müssen sich zuvor im Rathaus unter der Telefonnummer (05101) 10010 anmelden.

