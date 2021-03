Jeinsen

Kommt das schnelle Internet oder kommt es nicht? Und wenn es kommen sollte, welches Telekommunikationsunternehmen ist zuständig? Bei der digitalen Sitzung des Ortsrats Jeinsen am Mittwochabend hat bei allen Mitgliedern des Gremiums Irritation darüber geherrscht, wie es mit dem Glasfaserausbau in ihrem Ort weitergeht.

„Verlegt HTP Glasfaser oder übernimmt es doch die Telekom?“, fragte Ortsbürgermeister Günter Kleuker. Eine direkte Antwort konnten die Zuhörer der Stadtverwaltung nicht geben. HTP-Sprecherin Astrid Grein beruhigte am Folgetag und erklärte auf Anfrage: „Wie im Kooperationsvertrag mit der Stadt Pattensen vereinbart, werden wir auch Jeinsen mit Glasfaser erschließen.“

Für große Verwirrung hatte gesorgt, dass die Telekom kürzlich informierte, das Neubaugebiet Zum Holze in Jeinsen mit Glasfasernetz auszustatten. Das übrige Gebiet fällt allerdings in die Zuständigkeit von HTP. Darüber hatten HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann und Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann Ende vergangenen Jahres einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Vermarktung in weiteren Ortschaften soll Anfang 2022 beginnen

Allerdings müssen sich die Jeinser voraussichtlich noch einige Jahre gedulden, bis sie an die Reihe kommen. „Laut Kooperationsvertrag soll Jeinsen bis Ende 2025 ausgebaut werden“, sagte Grein. Aktuell läuft die Vermarktung für die Ortschaften Schulenburg, Hüpede und Oerie. In Pattensen-Mitte, Koldingen und Reden soll die Vermarktungsphase im ersten Quartal 2022 beginnen. Innerhalb einiger Monate haben die Bürger die Gelegenheit, sich näher zu informieren, bevor sie sich schließlich für den kostenlosen Anschluss oder dagegen entscheiden. Mindestens 40 Prozent aller Haushalte müssen sich in jedem Ort für den Glasfaserausbau aussprechen, sonst scheitert das Projekt.

Von Mark Bode