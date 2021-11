Jeinsen

Die Broschüre „Jeinsen – Ein Dorf zum Leben“ ist zuletzt im Jahr 2018 herausgebracht worden. Im Laufe der vergangenen Jahre kann sich bei örtlichen Betrieben, Vereinen oder Organisationen womöglich etwas geändert haben. Deshalb haben sich die Mitglieder des Bürgervereins Jeinsen entschieden, eine Neuauflage dieses Heftes zu finanzieren. Damit die neue Broschüre möglichst aktuell und umfangreich ist, bittet der Organisator Gert Bindernagel um Unterstützung der Dorfgemeinschaft.

„Das ist wieder ein schöner Impuls für unser Dorf. Und unsere Neubürgerinnen und Neubürger werden mit aktuellen Daten informiert“, sagt Bindernagel. Er wird bei der Planung und Umsetzung der Broschüre von Mitgliedern des Arbeitskreises „Willkommen in Jeinsen“ unterstützt.

Bindernagel bittet um Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern. Ist ein Beitrag in der ersten Broschüre fehlerhaft? Ist ein Jeinser Gewerbebetrieb nicht berücksichtigt worden? Fehlt generell ein Beitrag? „Wem etwas auffällt, melde dies an mich. Dann kann ich mich darum kümmern“, sagt Bindernagel. Er ist per E-Mail an gert.bindernagel@gmx.de erreichbar. Der redaktionelle Meldeschluss ist für Ende des Jahres geplant.

Von Mark Bode