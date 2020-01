Hüpede

Die Jugendfeuerwehr Hüpede hat jetzt zur Jahresversammlung im Gerätehaus neun neue Mitglieder begrüßt. Acht davon wurden aus der Kinderfeuerwehr übernommen, teilt der stellvertretende Stadtjugendwart Marcus Pauli mit. Damit besteht die Jugendfeuerwehr Hüpede nun aus 26 Mitgliedern. Die Kinderfeuerwehr „Hüpeder Feuerdrachen“ hat trotz der acht verabschiedeten Jungen und Mädchen immer noch 30 Mitglieder.

Der Hüpeder Jugendwart Cedric Tonelli und seine Stellvertreterin Sonja Kähler überreichten den neuen Mitgliedern die Dienstkleidung. Den guten Wünschen schlossen sich auch Ortsbrandmeister Jens Beier, Stadtjugendwartin Dana Penzold und Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka an.

Nigg Hargens bekommt die Jugendflamme I

Jugendwart Pauli überreichte dem Hüpeder Nigg Hargens die Jugendflamme I. Es ist die erste Auszeichnung, die Jugendliche in der Jugendfeuerwehr erreichen können. Als Überraschung hatte die Feuerwehr Hüpede noch Poloshirts mit dem Aufdruck „ Jugendfeuerwehr Hüpede“ besorgt, die in der Versammlung an die Mitglieder verteilt wurden.

