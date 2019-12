Schulenburg

Wie in den vergangenen Jahren, wird die Jugendfeuerwehr Schulenburg im Jahr 2020 wieder Altpapier in Pattensen-Schulenburg einsammeln. Geplant sind sechs Termine, allesamt an einem Sonnabend. Die erste Sammlung wird am 18. Januar sein. Die weiteren Abholtermine sind am 14. März, 9. Mai, 11. Juli, 12. September und am 14. November.

Die Feuerwehr bittet alle Bürger, das Altpapier gebündelt bis 9 Uhr an den einzelnen Tagen an den Straßenrand zu stellen. Da die Jugendlichen an verschiedenen Punkten in Schulenburg mit der Sammlung beginnen und jede Straße nur einmal abfahren, können sie für später herausgestelltes Papier keine Abholung garantieren.

Was zum Altpapier gehört – und was nicht

Außerdem sollten die Bündel nicht zu schwer sein, damit die Ehrenamtlichen sie heben können. Nicht in die Sammlung gehören Verpackungsmaterialien wie Styropor oder Kunststoff. Als Altpapier zählen etwa Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge, Büropapier, Hefte, Pappe, Kartons – alles, was sauber und unbeschichtet ist. Nicht ins Altpapier gehören etwa Tapetenreste und Hygienepapier wie Taschen- oder Küchentücher, Servietten und Backpapier.

Die Jugendorganisation der Ortsfeuerwehr sammelt seit vielen Jahren Altpapier im Ort. Für die Schulenburger ist das ein kostenloser Beitrag zum Umweltschutz, für die Jugendfeuerwehr eine wichtige Spende. Die Ehrenamtlichen verkaufen die Recycelware an das Unternehmen JRS Prozesstechnik mit Sitz in Schulenburg, das die Rohstoffe aufbereitet und sie so in einen „grünen“ Kreislauf zurückführt. „Wir bedanken uns, dass wir da einen Abnehmer finden, der unsere Jugendarbeit unterstützt“, sagt Thorsten Steiger, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr. Im Jahr 2019 kamen 60 Tonnen Altpapier zusammen, der Verkaufserlös geht in die Kasse der Jugendfeuerwehr.

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche