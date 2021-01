Pattensen/Springe

Weihnachtsferien, Existenzsorgen, eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten: Die Corona-Pandemie kann für Familien und speziell für Kinder und Jugendliche zu einer Belastung werden. Die Jugendhilfestationen der Region Hannover sind Anlaufstellen, falls sich im privaten Umfeld massive Probleme entwickeln. Die Sozialpädagogen und Sozialarbeiter beraten, und helfen dabei, Lösungen zu entwickeln.

„Die auftretenden Schwierigkeiten müssen die Familien nicht alleine bewältigen, sie können die Hilfe der Jugendhilfestationen in Anspruch nehmen“, sagt Anke Schröter, Koordinatorin der Jugendhilfestationen. „Manchmal reicht eine Beratung am Telefon, manchmal braucht eine Familie mehr Unterstützung“, sagt sie. Kinder und Jugendliche können auch alleine die Hilfe in Anspruch nehmen. „Wir begleiten die Menschen so lange, wie sie es brauchen“, erklärt die Koordinatorin.

Jugendhilfestation Springe bietet eine Außensprechstunde in Pattensen

Die Jugendhilfestationen der Region Hannover sind werktags ab 8 Uhr zu erreichen. Montags, dienstags und donnerstags bis 15.30 Uhr, mittwochs bis 17 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr. Die Jugendhilfestation in Springe mit der Außensprechstunde in Pattensen befindet sich an der Fünfhausenstraße 6 in Springe. Sie ist unter Telefon (05 11) 61 62 30 02 und per E-Mail an JHST-Springe@region-hannover.de erreichbar. Schröter betont, dass außerhalb der Öffnungszeiten die Polizei der erste Ansprechpartner in einer akuten Krisensituation sein sollte.

Von Mark Bode