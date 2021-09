Pattensen

Vor zwei Jahren ist das erste Jugendparlament (Jupa) gewählt worden. Die Legislaturperiode endet nun. Am 26. September, parallel zur Bundestagswahl, können Jugendliche die Mitglieder des zweiten Jupas wählen. Die 16 Kandidaten stellen sich am Freitag, 10. September, ab 16.30 Uhr in der Aula der KGS am Platz Saint Aubin vor. Sie beantworten eine Stunde lang die Fragen der Wähler.

Die Bewerber sind am Wahltag zwischen 14 und 18 Jahre alt. Damit wird es, im Vergleich zum ersten Jupa, eine Verjüngung geben. Der Großteil der Mitglieder des aktuellen Gremiums kann aus Altersgründen kein weiteres Mal antreten. Eine Wahl ist nur bis zum Alter von 21 Jahren möglich. Die konstituierende Sitzung des neuen Jupas ist für Mittwoch, 13. Oktober, terminiert. Bei der ersten Zusammenkunft wird der neue Jugendbürgermeister gewählt.

Von Mark Bode