Pattensen-Mitte

Mehrere Wochen ist es ruhig gewesen in Pattensen-Mitte. Eine Gruppe Jugendlicher ist nun aber am Sonnabend, 22. Januar, zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht auffällig geworden. Die Beamten des Polizeikommissariats Springe mussten dabei zwischenzeitlich sogar Verstärkung aus Hannover anfordern. Nach einem Streit auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes Auf der Burg schubste ein 18-Jähriger eine 52 Jahre alte Frau, ein 17-Jähriger bedrohte sie anschließend mit einer abgebrochenen Glasflasche. Laut Polizei wurden gegen die beiden Täter Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 21.30 Uhr ist es laut Polizei auf dem Parkplatz des Supermarktes zum Streit zwischen der Gruppe Heranwachsender und einer Familie gekommen. Die Hintergründe des Streits sind nicht bekannt. Eine Schulenburgerin wurde von einem 18-Jährigen aus Pattensen-Mitte geschubst. Ein anderer Jugendlicher aus Jeinsen versuchte, die Frau mit einer abgebrochenen Glasflasche zu verletzen. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten Strafverfahren gegen die Angreifer wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ein.

Jugendliche bepöbeln Passanten

Doch damit war in der Kernstadt noch nicht wieder Ruhe eingekehrt. Im weiteren Verlauf des Abends ist es nach Polizeiangaben immer wieder zu Beschwerden durch Anwohner über eine Jugendgruppe gekommen. Diese sei lautstark durch den Ort gezogen und habe teils Passanten bepöbelt und belästigt. Ein Polizist bezeichnete es als „Katz- und Mausspiel“. Sobald die Beamten zu einem Ort gerufen wurden, seien die Jugendlichen geflüchtet. Die Polizei habe im Laufe des Abends mehrere Platzverbote ausgesprochen. Ein 18-Jähriger aus Pattensen-Mitte hielt sich nicht daran. Dies wurde von der Polizei als Ordnungswidrigkeit geahndet. Dem jungen Mann droht die Zahlung eines Bußgeldes.

Im vergangenen Jahr kam es in Pattensen-Mitte immer wieder zu Vorfällen mit Jugendlichen. Die Polizei Hannover spricht zwar von keiner auffälligen Häufung. Manche Anwohner sind allerdings beunruhigt und nehmen häufige Ruhestörungen rund um den Bereich an der alten Treppe zur Volksbank an der Marienstraße wahr. Zudem sollen Jugendliche Anfang November einen 55-Jährigen attackiert haben. Aus Angst vor Vergeltung habe der Mann damals auf eine Anzeige bei der Polizei verzichtet.

Von Mark Bode